Dışişleri Bakanlığı'ndan Kolombiya'da sivil halka yönelik saldırılara kınama
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Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya’nın Catatumbo bölgesinde başlayan ve ülkenin çeşitli kesimlerinde artan şiddet olaylarında sivil halka yönelik saldırıların kınandığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Catatumbo bölgesinde başlayan ve ülkenin çeşitli kesimlerinde artan şiddet olaylarında sivil halka yönelik saldırıların kınandığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kolombiya'nın Catatumbo bölgesinde başlayan ve ülkenin çeşitli kesimlerine yayılan şiddet olaylarını endişeyle takip ediyoruz. Sivil halka yönelik saldırıları kınıyoruz. Kolombiya'daki Tam Barış Süreci'ne bugüne kadar Amerikan Devletleri Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler aracılığıyla verdiğimiz desteği devam ettireceğimizi yineliyoruz" denildi.