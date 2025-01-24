Dışişleri Bakanlığı’ndan Kolombiya’da sivil halka yönelik saldırılara kınama

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kolombiya'nın Catatumbo bölgesinde başlayan ve ülkenin çeşitli kesimlerine yayılan şiddet olaylarını endişeyle takip ediyoruz. Sivil halka yönelik saldırıları kınıyoruz. Kolombiya'daki Tam Barış Süreci'ne bugüne kadar Amerikan Devletleri Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler aracılığıyla verdiğimiz desteği devam ettireceğimizi yineliyoruz" denildi.