MSB acı haberi duyurdu! 1 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs.Asb.Üçvş. Ufuk AKINCI'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Ocak 2025 tarihinde şehit olduğunu duyurdu.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından yayımlanan taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

Kahraman silah arkadaşımız, 23 Ocak 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplan adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.