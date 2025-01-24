Devlet depremin yaralarını sarıyor! Konutlar tek tek yükseliyor

Elazığ Yemişlik Deprem Konutları (ahaber.com.tr)

"ELAZIĞ'IN KARA MURAT'I OLMAKTAN HEP GURUR DUYDUM"

Sivrice depreminin ardından Elazığ ve Malatya'da 32 bin 463 konut ve iş yerinin inşa edildiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Elazığlılar beni 'Kara Murat' olarak çağırırlar. Elazığ'ın Kara Murat'ı olmaktan hep gurur duydum. Depremin ardından biz Elazığlı kardeşlerimizle el ele verdik, acımızı ekmeğimizi paylaştık. Öyle bir dayanışma içindeydik ki hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırdık. Asrın felaketinden Elazığ az hasarla çıktıysa 24 Ocak'taki deprem sonrası yapılanlar sayesinde. Elazığ ve Malatya'da 32 bin 463 konut yaptık. Bugün vatandaşlarımız huzur içinde oturuyorlar" dedi.



"ELİMİZİ DEPREM BÖLGEMİZİN ÜSTÜNDEN ÇEKMEYECEĞİZ"

Asrın felaketinin ardından da aynı dayanışma ruhuyla çalıştıklarına dikkat çeken Bakan Kurum, "İnşallah burada olduğu gibi asrın felaketini yaşayan şehirlerimizde de yuvalarına kavuşmayan tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız, elimizi deprem bölgemizin üstünden bir an olsun çekmeyeceğiz. Böyle güçlü devletimiz, böyle aziz milletimiz oldukça bizim altından kalkamayacağımız hiçbir şey yok" diye konuştu.