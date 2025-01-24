Devlet depremin yaralarını sarıyor! Konutlar tek tek yükseliyor
Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından devlet bölgede yaraları sarmaya devam ediyor. Elazığ ve Malatya'da yaklaşık 32 bin yeni yapı inşa edilirken Bakan Kurum “Öyle bir dayanışma içindeydik ki hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırdık.' dedi. Öte yandan Elazığ depreminde 112 görevlisiyle konuşması sonrası çocukları ve komşularıyla birlikte enkazdan çıkarılan Azize Çelik de TOKİ konutlarında güvenle oturan aileler arasında yer aldı. Enkazdan çıkarılan ailenin büyük oğlu Muhammed Faruk ise üniversiteyi bitirdi ve TOKİ’de göreve başladı. İşte detaylar...
26 BİN YAPI İNŞA EDİLDİ
Depremin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla hasar tespit çalışmaları 21 günde tamamlandı ve sağlam konutların inşası başladı. Elazığ'a 21 bin 303 konut, bin 100 iş yeri ve 3 bin 575 köy evi olmak üzere depreme dayanıklı 25 bin 978 konut/iş yeri inşa edildi. Elazığ depreminden etkilenen Malatya'da da 4 bin 426 konut, 204 iş yeri ve bin 855 köy evi olmak üzere 6 bin 485 konut/iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.
"ELAZIĞ'IN KARA MURAT'I OLMAKTAN HEP GURUR DUYDUM"
Sivrice depreminin ardından Elazığ ve Malatya'da 32 bin 463 konut ve iş yerinin inşa edildiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Elazığlılar beni 'Kara Murat' olarak çağırırlar. Elazığ'ın Kara Murat'ı olmaktan hep gurur duydum. Depremin ardından biz Elazığlı kardeşlerimizle el ele verdik, acımızı ekmeğimizi paylaştık. Öyle bir dayanışma içindeydik ki hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırdık. Asrın felaketinden Elazığ az hasarla çıktıysa 24 Ocak'taki deprem sonrası yapılanlar sayesinde. Elazığ ve Malatya'da 32 bin 463 konut yaptık. Bugün vatandaşlarımız huzur içinde oturuyorlar" dedi.
"ELİMİZİ DEPREM BÖLGEMİZİN ÜSTÜNDEN ÇEKMEYECEĞİZ"
Asrın felaketinin ardından da aynı dayanışma ruhuyla çalıştıklarına dikkat çeken Bakan Kurum, "İnşallah burada olduğu gibi asrın felaketini yaşayan şehirlerimizde de yuvalarına kavuşmayan tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız, elimizi deprem bölgemizin üstünden bir an olsun çekmeyeceğiz. Böyle güçlü devletimiz, böyle aziz milletimiz oldukça bizim altından kalkamayacağımız hiçbir şey yok" diye konuştu.
TOKİ KONUTLARI ASRIN FELAKETİNDE HASAR GÖRMEDİ
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Elazığ ve Malatya'ya inşa edilen afet konutları Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar almadı. Elazığ depreminde 112 görevlisiyle konuşması sonrası çocukları ve komşularıyla birlikte enkazdan çıkarılan Azize Çelik de Kahramanmaraş depremlerini TOKİ'nin Elazığ'da inşa ettiği evinde yaşadı.
Azize Çelik, depremin ardından aynı gece güvenle TOKİ konutlarına geri döndüklerini söylerken şu ifadeleri kullandı:
TOKİ'nin evleri sağlam. Oğlum da çalıştığı için biliyorum sağlam olduğunu. Hani demirini falan çok atıyorlar. Ama Kahramanmaraş depreminde yine enkaz korkusu yaşadık. Aşağı indik. Önce yukarı çıkmam yine yıkılır altında kalırız dedim. Oğlum güç verdi. 'Anne çabuk yukarı çık. Bizim evde bir şey yok' dedi. Oğlumun sayesinde tekrar yukarı çıktık. Evimizde çizik bile yoktu. Bir kez daha gördük ki TOKİ'nin evleri sağlam.
"BAKANIMIZA SÖZ VERDİM, SAĞLAM EVLER YAPACAĞIM"
Enkazdan çıkarılan ailenin büyük oğlu Muhammed Faruk ise üniversiteyi bitirdi ve TOKİ'de göreve başladı. Asrın felaketinin ardından başlatılan asrın inşasına emek veren inşaat mühendislerinden biri oldu. Muhammed Faruk, "Enkazdan çıkıp TOKİ'de çalışmak, depremzede insanlara ev yapmak farklı bir duygu. Bakanımıza sağlam konutlar yapacağım diyerek söz verdim. Bir daha insanlar benim gibi enkazda kalmasın diye sağlam ve güvenilir evler yapmaya çalışıyorum. Elazığ depreminde enkazdan çıkmak benim birinci şansımdı. İkinci şansımın ise Kahramanmaraş depremlerinde bir TOKİ dairesinde oturmak olduğunu düşünüyorum" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Squid Game 2. Sezon 196 numaralı oyuncu kim? Karakteri kim canlandırıyor
- Faiz kararı sonrası altın şoku! İslam Memiş'ten kritik uyarı
- Optik illüzyon: Sadece keskin görüşe sahip olanlar 5 saniyede gizli kartalı buluyor!
- Baş ağrısı deyip köşeye atmayın! Sebebi Migren olmayabilir: Uzman isim anlattı
- Sakinliğin sırrı tabağınızda: Daha rahat hissetmenizi sağlayacak 4 yiyecek
- Bedelli askerlikte kışla şartı kalktı mı? MSB'den bedelli askerlik açıklaması
- Bedelli askerlikte çarşı izni var mı, yok mu? 2025 bedelli askerlikte yemin töreni var mı?
- Askerlik sevk başvurusu ne zaman yapılır? Sülüs belgesi nereden alınır?
- Enerjinizi tavan yaptıracak ve ruh halinizi iyileştirecek 10 doğal besin
- Bedelli Askerlik tarihi değişir mi, nasıl? 2025 Bedelli askerlik sevk ve celp tarihi ertelenir mi, öne çekilir mi?
- Bedelli askerlik yerleri hangi iller 2025 | MSB Bedelli askerlik "askerliğim" sonuç sorgulama ekranı...
- Japonların sağlık sırrı: 100 yaşına kadar sağlıklı kalmanın ipuçları