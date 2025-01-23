Emine Erdoğan ve Jeannette Kagame bir araya geldi!

Emine Erdoğan, Ankara'daki Afrika Kültür Evi'nde Jeannette Kagame'yi karşıladı. Ziyaret sırasında, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam ile Ankara'da öğrenim gören Afrikalı yüksek lisans öğrencileri de hazır bulundu.

Emine Erdoğan ve Kagame, kültür evinde Afrika'ya özgü el sanatları ürünlerini inceledi. Zeliha Sağlam, Afrika Kültür Evi ve ürünlere dair lider eşlerine bilgi verdi. Kagame ayrıca, Emine Erdoğan'ın himayesinde yayımlanan "Afrika Seyahatlerim," "Afrika Atasözleri Seçkisi" ve "Afrika Yemek Kültürü" kitaplarını da ilgiyle inceledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ ZİYARETİ

Ziyaret programı kapsamında, lider eşleri Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne geçti. Emine Erdoğan ve Jeannette Kagame, Cihannüma Salonu'nda yer alan Ruanda özel bölümünü gezerek kitapları inceledi. Erdoğan, Kagame'ye Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin İngilizce baskısı ve "Türkiye" tanıtım kitabını hediye etti.

Ziyaretin bir diğer durağı Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi oldu. Emine Erdoğan ve Kagame burada çocuklarla bir araya geldi. Atölye çalışmalarına katılan çocuklarla sohbet eden lider eşleri, çocukların yazıp ciltledikleri hikâye kitaplarını da imzaladı.

KÜRESEL SIFIR ATIK İYİ NİYET BEYANI'NI İMZALADI

Kütüphane ziyaretinin ardından Devlet Konukevi'ne geçen Jeannette Kagame, Emine Erdoğan'ın himayelerinde hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı. Lider eşleri, imza töreninin ardından ikili görüşme gerçekleştirdi.

EMİNE ERDOĞAN'DAN DAYANIŞMA MESAJI

Ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, Jeannette Kagame'yi Afrika El Sanatları ve Kültür Evi'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, "Afrikalı kadınların el emeği ürünlerinin adil bir pazar anlayışıyla satışına öncülük eden derneğimizin serüvenini kendisiyle paylaştık. Aralarında Ruanda dokusunu da taşıyan eserleri birlikte inceledik. Bu buluşmanın ülkelerimiz arasındaki dayanışma ruhunu güçlendirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Millet Kütüphanesi ziyaretine ilişkin bir diğer paylaşımında ise Erdoğan, bilgi ve kültürün uluslararası bağlar kurma gücüne dikkat çekerek, "Ruanda Devlet Başkanı'nın değerli eşi Jeannette Kagame ile medeniyetimizin derinliklerini yansıtan eserleri inceledik. İlişkilerimizin bilgi ve dostlukla zenginleşerek ilerlemesini diliyorum" dedi.

AFRİKA İLE KÜLTÜREL VE ÇEVRESEL DAYANIŞMA

Ziyaretler, kültürel iş birliği ve çevre bilincini artırma adına anlamlı mesajlar içerirken, lider eşlerinin sıcak ve samimi tavırları dikkat çekti. Afrika Kültür Evi'ndeki el emeği ürünlerin öne çıkarılması ve "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na atılan imza, uluslararası dayanışmanın somut bir göstergesi oldu.