En yakın itfaiye 49 dakika! Bolu’daki yangında büyük ihmal ortaya çıktı

Otele en yakın itfaiye ekibinin 49 dakikalık mesafede olması dikkat çeken bir ihmal olarak görüldü (AA)

49 DAKİKA SÜRDÜ

Yolun bazı kısımlarındaki kaygan zemin, ulaşım süresini etkileyen önemli faktörler arasında yer aldı. Yapılan testte, kış koşullarının etkili olduğu kayak merkezine binek araç ile ulaşmanın yaklaşık 49 dakika sürdüğü ve 42 kilometre mesafe katedildiği belirlendi.

Olası bir acil durumda Kartalkaya Kayak Merkezi'ne en yakın noktadan çıkılsa dahi hazırlıkların ardından müdahalenin yaklaşık 1 saat sonra yapılabileceği görüldü.