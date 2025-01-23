En yakın itfaiye 49 dakika! Bolu'daki yangında büyük ihmal ortaya çıktı
21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'deki yangın ihbarına en yakın itfaiye istasyonun 49 dakikalık mesafede olduğu tespit edildi. Test edilen güzergah üzerinden binek araçla, 70 km hızla yapılan yolculukta yolun engebeli olması nedeniyle ara ara hız 50 km'ye düştü. Bu test, acil bir durumda müdahalenin yaklaşık 1 saat sonra yapılabileceğini gösterdi.
Grand Kartal Otel'e en yakın itfaiye istasyonundan binek araçla ortalama 70 kilometre hızla ulaşıldığında, yolculuğun yaklaşık 49 dakika sürdüğü belirlendi.
OLAY YERİNE İLK BELEDİYENİN İTFAİYESİ ULAŞTI
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 03.27'deki yangın ihbarının ardından olay yerine ulaşan ilk ekip, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yola çıkan itfaiye personeli oldu.
DÜZ YOLDA ARAÇ 70'E SABİTLENDİ
Otel yangınına müdahalede geçen süreyle ilgili tartışmalar devam ederken en yakın itfaiye istasyonunun otele mesafesini binek araçla test edildi.
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yangının meydana geldiği otele, navigasyon uygulamasından en kısa güzergah seçilerek, aradaki mesafe ve süre ölçüldü.
Düz yolda aracın hızı 70 kilometreye sabitlendi, Kartalkaya Kayak Merkezi'ne doğru giderken, yolun bazı bölümlerinin engebeli ve virajlı olması nedeniyle hız zaman zaman 50 kilometreye düştü.
49 DAKİKA SÜRDÜ
Yolun bazı kısımlarındaki kaygan zemin, ulaşım süresini etkileyen önemli faktörler arasında yer aldı. Yapılan testte, kış koşullarının etkili olduğu kayak merkezine binek araç ile ulaşmanın yaklaşık 49 dakika sürdüğü ve 42 kilometre mesafe katedildiği belirlendi.
Olası bir acil durumda Kartalkaya Kayak Merkezi'ne en yakın noktadan çıkılsa dahi hazırlıkların ardından müdahalenin yaklaşık 1 saat sonra yapılabileceği görüldü.
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