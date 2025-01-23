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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 11:03
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Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Evde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, G.Ç. ve M.Ç'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
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