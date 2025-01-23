Kartalkaya'daki otel yangınında emekli pilot Atilla Konukman, pilot oğluÇağlar Konukman ve ailesi (Sabah)

PET ŞİŞEDEKİ SU SAYESİNDE HAYATTA KALDILAR

Sabah'ta yer alan habere göre Kartalkaya'daki yangında alevlerin arasında yaşam mücadelesi veren Konukman ailesinin mucizevi kurtuluşu odalarında buldukları su şişeleri sayesinde oldu. Yangına 8. kattaki otel odalarında yakalanan emekli pilot Atilla Konukman kendi gibi pilot oğlu Çağlar Konukman ve 6 aylık hamile eşi Meftun Konukman ile 3 kızı vardı. Alevler gitgide yükselirken pilot baba oğul, hayatta kalabilmek için aile fertlerininin başını ve saçlarını pet şişelerdeki içme su ile ıslattı. Konukman o anları; "Yangınlar yüzüme kadar geldi, odamızın penceresine kadar alevler yükseldi. Alevleri çok yakından gördüm saçlarım yandı." ifadelerini kullandı.

YANGIN SÖNDÜRME FISKİYESİ ÇALIŞMIYORDU

Yangından kurtulma anlarını anlatan Çağlar Konukman herhangi bir yön gösteren işaret olmadığını ve alarmın çalmadığını şu sözlerle ifade etti: "Herhangi bir yön gösteren işaret yoktu. Ben alarm duymadım odada yangın söndürme fıskiyeleri çalışmıyordu. Pet şişelerdeki içme suyu ile ailemin kafasını ıslattım havluları çeşmede yıkadım havlularla kapının aralarını kapatıp küçük havlularla eşimin ve çocukların yüzünü kapattım. Camı kırdım yan odadakiler bize sığınmak istediler onları da içeri almak isteyince oda duman oldu. İtfaiye geldi camdan çıkabildik" dedi. Çağlar Konukman'ın olaydan önce kullandığı uçağın düştüğünü rüyasında gördüğü ve çok etkilendiği öne sürüldü."