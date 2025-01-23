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Milli Savunma Bakanı Güler Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 16:39
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Milli Savunma Bakanı Güler Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad’ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı kabul ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Al-Haddad'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunduğu hatırlatıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı kabul etti.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı kabul etti.

Bakan Güler'in Orgeneral Al-Haddad'ı kabul ettiği belirtilen açıklamada, kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın da yer aldığı kaydedildi.

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Milli Savunma Bakanı Güler Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad’ı kabul etti Milli Savunma Bakanı Güler Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad’ı kabul etti Milli Savunma Bakanı Güler Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad’ı kabul etti
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