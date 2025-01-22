22 Ocak 2025, Çarşamba
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Resmi Gazete'de yayımlandı! İdare ve Vergi Mahkemeleri kuruluyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 01:36
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Resmi Gazete’de yayımlandı! İdare ve Vergi Mahkemeleri kuruluyor!

İdare ve Vergi Mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de İdare ve Vergi Mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine dair karar yayımlandı.

Karara göre; Bitlis ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Bitlis ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesine, Hakkâri ilinde 1, 2, 3 ve 4. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesinin kurulması ve yargı çevrelerinin 'Hakkâri ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesine, Kırşehir ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Kırşehir ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesine, Nevşehir ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Nevşehir ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesine, Sinop ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Sinop ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesine karar verildi.

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Resmi Gazete’de yayımlandı! İdare ve Vergi Mahkemeleri kuruluyor! Resmi Gazete’de yayımlandı! İdare ve Vergi Mahkemeleri kuruluyor! Resmi Gazete’de yayımlandı! İdare ve Vergi Mahkemeleri kuruluyor!
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