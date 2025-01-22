2025'in ilk MGK'sı bugün toplanıyor
2025'in ilk Milli Güvenlik Kurulu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, Gazze'deki ateşkes süreci, Suriye'deki yeni dönem, 'Kırmızı Kitap' güncellemesi, iç politikadaki gelişmeler ve terörle mücadele atılacak yeni adımlar masaya yatırılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek. Toplantının bugün saat 16.00'da başlaması planlanıyor.
"KIRIMIZI KİTAP" GÜNCELLEMESİ
Toplantıda devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi bekleniyor.
Kırmızı Kitap şeklinde bilinen belgenin güncellenmesine için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde aralık ayının başında bir toplantı yapılmıştı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bakanlıklar ve ilgili kuruuşlardan gelen görüşler doğrultusunda, yapılması planlanan düzenlemeler ayrıntılı olarak ele alınmıştı. Belgeye son şekli ilk MGK toplantısında veriliyor.
SURİYE'DE YENİ DÖNEM
Toplantının önemli dış politika başlıklarından birisi de Suriye'deki yeni dönem.
İSRAİL-HAMAS ATEŞKESİ
MGK'da İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına dair son durum masaya yatırılacak. Türkiye'nin bu noktadaki diplomatik temasları, atılacak ve atılabilecek adımlar gözden geçirilecek.
BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR
Doğu Akdeniz, Rusya-Ukrayna savaşı gibi güncel bölgesel ve küresel konuların da ele alınması bekleniyor.
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