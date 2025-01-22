2025'in ilk MGK'sı bugün toplanıyor

"KIRIMIZI KİTAP" GÜNCELLEMESİ



Toplantıda devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi bekleniyor.

Kırmızı Kitap şeklinde bilinen belgenin güncellenmesine için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde aralık ayının başında bir toplantı yapılmıştı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bakanlıklar ve ilgili kuruuşlardan gelen görüşler doğrultusunda, yapılması planlanan düzenlemeler ayrıntılı olarak ele alınmıştı. Belgeye son şekli ilk MGK toplantısında veriliyor.