22 Ocak 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri 2025'in ilk MGK'sı bugün toplanıyor

2025'in ilk MGK'sı bugün toplanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 09:17
ABONE OL
2025’in ilk MGK’sı bugün toplanıyor

2025'in ilk Milli Güvenlik Kurulu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, Gazze'deki ateşkes süreci, Suriye'deki yeni dönem, 'Kırmızı Kitap' güncellemesi, iç politikadaki gelişmeler ve terörle mücadele atılacak yeni adımlar masaya yatırılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek. Toplantının bugün saat 16.00'da başlaması planlanıyor.

2025'in ilk MGK'sı bugün toplanıyor2025'in ilk MGK'sı bugün toplanıyor

"KIRIMIZI KİTAP" GÜNCELLEMESİ

Toplantıda devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi bekleniyor.

Kırmızı Kitap şeklinde bilinen belgenin güncellenmesine için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde aralık ayının başında bir toplantı yapılmıştı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bakanlıklar ve ilgili kuruuşlardan gelen görüşler doğrultusunda, yapılması planlanan düzenlemeler ayrıntılı olarak ele alınmıştı. Belgeye son şekli ilk MGK toplantısında veriliyor.

2025'in ilk MGK'sı bugün toplanıyor2025'in ilk MGK'sı bugün toplanıyor

SURİYE'DE YENİ DÖNEM

Toplantının önemli dış politika başlıklarından birisi de Suriye'deki yeni dönem.

2025'in ilk MGK'sı bugün toplanıyor2025'in ilk MGK'sı bugün toplanıyor

TERÖRLE MÜCADELE

Terörsüz Türkiye projesi ile ilgili süreç devam ederken terörle mücadele de aralıksız şekilde sürüyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları toplantıda masaya yatırılacak.

2025'in ilk MGK'sı bugün toplanıyor2025'in ilk MGK'sı bugün toplanıyor

İSRAİL-HAMAS ATEŞKESİ

MGK'da İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına dair son durum masaya yatırılacak. Türkiye'nin bu noktadaki diplomatik temasları, atılacak ve atılabilecek adımlar gözden geçirilecek.

2025'in ilk MGK'sı bugün toplanıyor2025'in ilk MGK'sı bugün toplanıyor

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR

Doğu Akdeniz, Rusya-Ukrayna savaşı gibi güncel bölgesel ve küresel konuların da ele alınması bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2025’in ilk MGK’sı bugün toplanıyor 2025’in ilk MGK’sı bugün toplanıyor 2025’in ilk MGK’sı bugün toplanıyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör