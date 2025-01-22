Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" hazırlanıyor! AK Parti TBMM'ye sunacak

Türkiye'nin ilk ʺİklim Kanunuʺ hazırlanıyor | Fotoğraf: AA

Kanun teklifinde, iklim değişikliğiyle mücadelede tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin işbirliği içerisindeki sorumlulukları ve yükümlüleri yer alacak. Bu sorumluluk ve yükümlülüklerde coğrafi alan ya da sektör ayrımı olmayacak.

Teklife göre, 2053 net sıfır emisyon hedefinin gerçekleştirilmesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması kapsamında bakanlıklara, Ulusal Katkı Beyanı ve strateji belgelerindeki eylemler çerçevesinde sorumluluklar verilecek.