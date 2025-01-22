Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" hazırlanıyor! AK Parti TBMM'ye sunacak
AK Parti, iklim değişikliğiyle mücadeleyi yasal altyapıya kavuşturacak olan Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu Teklifi'ni TBMM'nin gündemine getirecek. Teklifte, iklim değişikliğine, 2053 net sıfır emisyon hedefine, yenilenebilir enerji ve temiz teknoloji kullanımlarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yer alacak.
AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi'ni hazırlıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından TBMM Başkanlığı'na sunulacak teklif, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Kabul edilmesinin ardından Türkiye'nin ilk İklim Kanunu yürürlüğe girecek ve iklim değişikliğiyle mücadele yasal altyapıya kavuşturulacak.
Kanun teklifinde, iklim değişikliğiyle mücadelede tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin işbirliği içerisindeki sorumlulukları ve yükümlüleri yer alacak. Bu sorumluluk ve yükümlülüklerde coğrafi alan ya da sektör ayrımı olmayacak.
Teklife göre, 2053 net sıfır emisyon hedefinin gerçekleştirilmesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması kapsamında bakanlıklara, Ulusal Katkı Beyanı ve strateji belgelerindeki eylemler çerçevesinde sorumluluklar verilecek.
YEREL EYLEM PLANLARI HAZIRLANACAK
Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu olacak şekilde yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin kullanımı artırılacak.
Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlanacak. Bu eylem planlarında yerinden yönetim ilkesi dikkate alınarak ihtiyaçlar ve riskler belirlenecek.
Sıfır atık sisteminin uygulanmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlemelere gidilecek. İklim değişikliğinin, ekosistemlere ve biyolojik çeşitliliğe etkilerinin azaltılması, sürdürülebilir ekosistem yönetimi için tedbirler alınacak.
SERA GAZI EMİSYON İZNİ ALINMASI ZORUNLU OLACAK
Emisyon Ticaret Sistemi ve karbon kredileriyle ilgili düzenlemeler yapılacak, işletmelerin sera gazı emisyon izni almaları zorunlu hale getirilecek. Ticaret Bakanlığınca, "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" kurulacak.
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında "yeşil yatırımlar" belirlenecek. İklim finansmanı, iklim değişikliği teşviki, yeşil taksonomi çalışmaları yasal zemine kavuşturulacak.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan İklim Değişikliği Başkanlığının yetkileri ve gelirleri belirlenecek.
İklim değişikliğiyle mücadelede çeşitli yaptırımlara gidilecek, denetimler hayata geçirilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli yasta resmi kurumlar çalışır mı? Ulusal yas ilan edilince kamu kurumları açık olur mu?
- Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar, zamlandı mı? SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Zodyak’ın en saf ruhları: Kalbi temiz olan 3 burç
- Roblox ne zaman açılacak 2025? Roblox erişim engeli kalkacak mı?
- Tarım Kredi'de indirim haftası başladı: Dana Kıyma 139 TL, Kaşar peynir 175 TL, İlk hasat çay 174.90 TL...
- Hakimlik ve savcılık sınavı ne zaman açıklanacak? 2025 Adalet Bakanlığı sınav sonucu sorgulama
- Bolu Kartalkaya yangın faciasında ölenlerin isimleri belli oldu mu? Kartalkaya otel yangınında kaç kişi öldü?
- Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Sıcaklıklar 5 derece düştü! Sağanak yağış, fırtına, buzlanma...
- Milli Yas nedir, ilan edildiğinde ne olur? Milli yasta bayraklar neden yarıya indirilir?
- YDS sınavı başvuru ekranı | 2025-YDS/1 sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM sınav tarihi...
- Uzun yaşamak isteyenler dikkat: Türkiye'de sağlıklı yaşamın adresi o illermiş
- Bu illüzyonu çözebilir misiniz? Sadece dahiler deve sürücüsünü 20 saniyede bulabiliyor!