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Sivas'ta sporcuların konakladığı otelde patlama! Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.01.2025 11:21 Güncelleme: 21.01.2025 11:52
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Sivas’ta sporcuların konakladığı otelde patlama! Yaralılar var

Sivas'ta kayak tesisinde sporcuların konakladığı alanda meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Ağır yaralanan kişi ambulans helikopter ile Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. A Haber muhabiri Barış Türel son detayları aktardı.

Olay Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Sivas İl Gençlik ve Spor Müdürlüğündeki sporcuların konakladığı alanda patlama meydana geldi.

SİVAS'TA SPORCULARIN KALDIĞI OTELDE PATLAMA!

Patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Patlama sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan yaralı ambulans helikopter ile Sivas Numune Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Sivas'ta patlama meydana gelen otelden görüntüler (DHA) Sivas'ta patlama meydana gelen otelden görüntüler (DHA)

İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Güvenlik görevlileri yangınla ilgili inceleme başlattı. Yangında yaralanan şahısların ise N.E., B.E., K.B. VE B.D.Y. olduğu öğrenildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada patlamanın kayak sporcularının dinlenme odasında meydana geldiği 2 kayak sporcusunun ve 1 antrenörün hafif şekilde, 1 antrenörün ise ağır yaralandığı, patlamanın sebebinin henüz belli olmadığı bildirildi.

Sivas'ta patlama meydana gelen otelden görüntüler (DHA) Sivas'ta patlama meydana gelen otelden görüntüler (DHA)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Yıldız Dağı Kalak Merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yeri verildi:
"Buğun saat 09.20 sıralarında, Yıldızdağı Kayak Merkezinde Buruciye AŞ'ye ait otelin (Yıldızhan Otel) alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana gelmiş, 2 kayak sporcusu ile 1 antrenör hafif şekilde, 1 antrenör ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralanmışlardır. Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanılmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Otelde de herhangi bir yangın çıkmamıştır. Patlamanın nedeni ile ilgili Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerimizce tahkikata başlanmıştır."

Sivas'ta otelde patlama meydana geldi (DHA) Sivas'ta otelde patlama meydana geldi (DHA)

AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI

Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün'e bağlanan A Haber muhabiri Barış Türel son detayları aktardı.

Türel, "Patlama kayak tesisinde sporcuların konakladığı alanda meydana geldi. Şuan için neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Ağır yaralı kişi helikopter ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldızlar Kış sporları ve Turizm Merkezi'nde meydana geldi. Sivas İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ndeki sporcuların konakladığı alanda meydana geldi. Patlama sonrası hemen olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. " ifadelerini kullandı.

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