Sivas’ta sporcuların konakladığı otelde patlama! Yaralılar var

Sivas'ta patlama meydana gelen otelden görüntüler (DHA)

İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Güvenlik görevlileri yangınla ilgili inceleme başlattı. Yangında yaralanan şahısların ise N.E., B.E., K.B. VE B.D.Y. olduğu öğrenildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada patlamanın kayak sporcularının dinlenme odasında meydana geldiği 2 kayak sporcusunun ve 1 antrenörün hafif şekilde, 1 antrenörün ise ağır yaralandığı, patlamanın sebebinin henüz belli olmadığı bildirildi.