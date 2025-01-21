Başsavcılık harekete geçti! Akın Gürlek'i tehdit eden CHP'li isim gözaltına alındı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Skandala yeni bir boyut kazandırarak sosyal medya hesabından FETÖ'cü firari Zekeriya Öz'ün fotoğrafını paylaşıp Akın Gürlek'i hedef alan CHP'nin Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alındı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.
AKIN GÜRLEK'E "ZEKERİYA ÖZ" TEHDİDİ! ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ
CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten, FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün fotoğrafını paylaşıp Akın Gürlek'i tehdit etmeye kalktı.
"Zekeriya Öz sıçan gibi kaçtı, Akın Gürlek kaçamayacak" paylaşımında bulunan Üreten'in bir süre sonra ilgili paylaşımı sildiği gözlemlendi.
GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmasından sonra twitter ve benzer platformlarda aynı şekilde paylaşım yapanlardan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan ÜRETEN gözaltına alınmıştır"