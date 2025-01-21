Başsavcılık harekete geçti! Akın Gürlek’i tehdit eden CHP’li isim gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmasından sonra twitter ve benzer platformlarda aynı şekilde paylaşım yapanlardan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan ÜRETEN gözaltına alınmıştır"