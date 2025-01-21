Gazze’nin yeniden imarı! Hamas’tan açıklama: Yeni bir aşamadayız

Hamas'ın Telegram hesabından Hayye'nin görüntülü açıklaması yayımladı.

(Foto: AA)

"Gazze Şeridi, 15 aydan uzun bir süredir İsrail'in katliamla yıktığının yeniden imarı ve etkilerinin ortadan kaldırılması için yeni bir aşamayla karşı karşıyadır" diyen Hayye, şöyle devam etti:

"Tüm dünyaya; bizler yıkan değil inşa eden, işgal güçlerinin tahrip ettiğini tamir eden özgür bir halk olduğumuzu vurgulayan dayanışma ve empatinin olduğu bir süreç. Merhamet aşamasındayız, aramızda merhametli ve birbirimizle kenetlenmiş durumdayız. Dostlar ve destek verenlerin yardımıyla Gazze'yi yeniden imara, acıları dindirmeye, yaraları sarmaya ve yetimlerin başını okşamaya Allah'ın izniyle gücümüz var."