Gazze'nin yeniden imarı! Hamas'tan açıklama: Yeni bir aşamadayız
Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, İsrail'in yıktığı Gazze Şeridi'nin imarı ve saldırının etkilerinin ortadan kaldırılması konusunda yeni bir aşamayla karşı karşıya olduklarını söyledi. Hayye, 'Dostlar ve destek verenlerin yardımıyla Gazze'yi yeniden imara, acıları dindirmeye, yaraları sarmaya ve yetimlerin başını okşamaya Allah'ın izniyle gücümüz var.' ifadelerini kulandı.
Hamas'ın Telegram hesabından Hayye'nin görüntülü açıklaması yayımladı.
"Gazze Şeridi, 15 aydan uzun bir süredir İsrail'in katliamla yıktığının yeniden imarı ve etkilerinin ortadan kaldırılması için yeni bir aşamayla karşı karşıyadır" diyen Hayye, şöyle devam etti:
"Tüm dünyaya; bizler yıkan değil inşa eden, işgal güçlerinin tahrip ettiğini tamir eden özgür bir halk olduğumuzu vurgulayan dayanışma ve empatinin olduğu bir süreç. Merhamet aşamasındayız, aramızda merhametli ve birbirimizle kenetlenmiş durumdayız. Dostlar ve destek verenlerin yardımıyla Gazze'yi yeniden imara, acıları dindirmeye, yaraları sarmaya ve yetimlerin başını okşamaya Allah'ın izniyle gücümüz var."
GAZZE'DEKİ KONUTLARIN YÜZDE 92'Sİ YA YIKILDI YA DA HASAR GÖRDÜ
İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarıyla, yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de her 10 kişiden 9'u yerinden olmuştu.
İsrail saldırıları sonucu başta kuzeyi olmak üzere Gazze'deki ağır yıkım dikkati çekiyor.
BM'ye göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki konutların 160 bini yıkıldı, 276 bini ise büyük oranda veya kısmen hasar gördü.
Bu da Gazze'deki konutların yüzde 92'sinin ya yıkıldığı ya da hasar gördüğü anlamına geliyor.
İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.
İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakıldı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 46 bin 913 kişi hayatını kaybetmiş, 110 bin 750 kişi yaralanmıştı.
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