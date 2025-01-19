İsrail ’rehine listesini’ bahane etti Gazze’ye bomba yağdırdı! Ateşkese uymadılar

İsrail uçakları ateşkese uymayarak Gazze'yi bombaladı (AA)

"ABD BASKISIYLA BU İŞ OLUR"

Süreci değerlendiren Coşkun Başbuğ, "Burada ateşkesin ihlal edilmesi beklediğimiz bir unsur. Niyeti barış olan bir yapı bunları yapar mı? Bunu akıllarda soru olarak tutalım. Netanyahu denilen katilin lügatında ateşkes, uzlaşı, barış yok. Böyle bir yapıyı bir anda tam terse çevirip masaya oturtman çok zor. Bir tek ABD'nin baskısıyla bu olur. Bu baskının başladığı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN GERÇEK NİYETİNİ ORTAYA KOYUYOR"

Konuşmasına devam eden Başbuğ şu sözleri söyledi: "Karşı taraf sana bir açıklamada bulunuyor. 'Teknik nedenlerden dolayı yetişemedik.' diyor. Günler geçer, haftalar geçer de dersin ki; tırnak içinde seçiyorum cümlelerimi 'Kardeşim oyalanıyoruz. 10 gün geçti hala getirecekler.' Hadi bir derece. Ama yaptığın saldırı ve üstüne bu açıklama senin gerçek niyetini ortaya koyuyor. Süreci şöyle okumak daha doğru. Trump'ın daha koltuğu almadan oraya temsilci ataması ve temsilcinin baskısıyla sürecin buraya gelmesi bana göre tesadüf değil. Trump, baskıyı uygulamaya başladı. Arkasında başka planlar var ya da yok tartışılır."