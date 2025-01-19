İsrail 'rehine listesini' bahane etti Gazze'ye bomba yağdırdı! Ateşkese uymadılar
Gazze'de ateşkesin başlaması beklenirken, İsrail ordusu 'Rehine listesi verilmedi' bahanesiyle bölgeye saldırılarını sürdürdü. Ateşkese uymayan İsrail'in saldırısında 9 Filistinli can verirken; A Haber canlı yayınına katılan AA Ortadoğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ve Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe gibi isimler bölgede yaşananları değerlendirdi.
İsrail, Hamas ile imzaladığı ateşkes anlaşmasına uymayarak Gazze'ye yeniden bomba yağdırdı. İsrail Ordu Sözcüsü, Hamas'ın esir listelerini kendilerine vermemesini bahane ederek Gazze'ye saldırıların süreceğini açıkladı. İsrail-Filistin konusuyla ilgili A Haber canlı yayınında Merve Özkan birbirinden önemli konuklarla konuyu değerlendirdi. Yayına AA Ortadoğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ve Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe gibi isimler katıldı.
"İSRAİL 'BEN VAMPİRİM' DİYOR"
Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ önemli açıklamalarda bulundu. Başbuğ, "İsrail bu saldırıyla, 'Ben vampirim. Boşa uğraşıyorsunuz. Dolayısıyla bu olsa dahi geçici olur. Fırsatını bulduğum anda Gazze'nin tepesine binerim.' diyor. Bu süreç ilk defa karşılaştığımız bir süreç değil. Daha önceki saldırılara baktığımızda İsrail'de bu cani ruhun hep olduğunu görüyoruz. İsrail'in bugüne kadar dayanıp, ateşkesi ihlal etmeden götürdüğü 4 günlük bir süre yok. Zoraki baskıyla kurulan ateşkeslerde bile sivilleri keyfi katleden kana doymaz bir vampirle karşılaştık." dedi.
"HAMAS'TAN ATEŞKESE BAĞLILIK TEYİDİ GELDİ"
AA Ortadoğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz da Coşkun Başbuğ'un sözlerine destek vererek, "İsrail'in sicili ateşkes ihlalleri ve anlaşmanın içeriğini değiştirme çabalarıyla dolu. Ancak bugün farklı bir durumla karşı karşıyayız. Gecikme olsa bile anlaşmanın yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Trump'ın yarın görevi devralma konuşmasında ateşkesin kredisini kendi şahsı için kullanması bekleniyor. Dolayısıyla ABD'nin uygulayacağı baskı burada belirleyici olacak. Bir de Hamas tarafından anlaşmaya bağlılık teyidi geldi. Sahadaki zorluklar yüzünden esirlerin isminin açıklanmadığı bildirildi." dedi.
"ABD BASKISIYLA BU İŞ OLUR"
Süreci değerlendiren Coşkun Başbuğ, "Burada ateşkesin ihlal edilmesi beklediğimiz bir unsur. Niyeti barış olan bir yapı bunları yapar mı? Bunu akıllarda soru olarak tutalım. Netanyahu denilen katilin lügatında ateşkes, uzlaşı, barış yok. Böyle bir yapıyı bir anda tam terse çevirip masaya oturtman çok zor. Bir tek ABD'nin baskısıyla bu olur. Bu baskının başladığı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.
"İSRAİL'İN GERÇEK NİYETİNİ ORTAYA KOYUYOR"
Konuşmasına devam eden Başbuğ şu sözleri söyledi: "Karşı taraf sana bir açıklamada bulunuyor. 'Teknik nedenlerden dolayı yetişemedik.' diyor. Günler geçer, haftalar geçer de dersin ki; tırnak içinde seçiyorum cümlelerimi 'Kardeşim oyalanıyoruz. 10 gün geçti hala getirecekler.' Hadi bir derece. Ama yaptığın saldırı ve üstüne bu açıklama senin gerçek niyetini ortaya koyuyor. Süreci şöyle okumak daha doğru. Trump'ın daha koltuğu almadan oraya temsilci ataması ve temsilcinin baskısıyla sürecin buraya gelmesi bana göre tesadüf değil. Trump, baskıyı uygulamaya başladı. Arkasında başka planlar var ya da yok tartışılır."
"İSRAİL ESİR LİSTESİNİ BAHANE EDİYOR"
Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ise bölgede yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail soykırımına devam ediyor. Bunu yaparken de İsrail'in ateşkes konusunda sicilinin bozuk olduğunu söylemiştik. Bugün de isimler verilmedi diye saldırılarına devam etti." dedi.
"İSRAİL MASAYA GÖNÜLSÜZ OTURDU"
Gökçe konuşmasının devamında İsrail'in ateşkes masasına gönülsüz oturduğunu vurgulayarak, "Biz burada şunu anlıyoruz. İsrail burada masaya gönülsüz oturdu. İsrail'i ateşkes sürecine bazıları zorladı. Birincisi kendi iç siyasetinde kaybeden bir İsrail imajını tersine çevirmek için. Bir şekilde bahane bulması gerekiyor. Aksi takdirde ateşkes masasında oturulması İsrail'in bugüne kadar izlediği politikadan tersi bir durum yaratacaktır ki Netanyahu 8 Ekim 2023'te yaptığı açıklamada 'Hamas'ı yok edeceğiz. Bu bölgede artık Hamas'tan söz edilemeyecek.' açıklamasına ters düşen bir durum olacaktır. Hamas'la masaya oturmuş olacak. Çünkü Hamas'ı istemeyen bir İsrail var. Ama bugüne gelindiğinde Hamas'la masaya oturmak üzere. Tabi ki bu İsrail'de bazı kesimleri rahatsız etmekte." ifadelerini kullandı.