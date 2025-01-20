CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

İMAMOĞLU'NDAN GÜRLEK'E TEHDİT!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslenerek "Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın." ifadelerini kullanmıştı.