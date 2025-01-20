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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.01.2025 13:22 Güncelleme: 20.01.2025 14:30
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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

İMAMOĞLU'NDAN GÜRLEK'E TEHDİT!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslenerek "Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın." ifadelerini kullanmıştı.

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