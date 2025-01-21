Kürşat Zorlu'nun AK Parti rozetini Başkan Erdoğan taktı
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İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye katılan Zorlu'nun rozetini Başkan Erdoğan Ankara'daki AK Parti İl Kongresinde taktı.
İYİ Parti'den istifasını açıklayan Zorlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" demişti. İstifasını açıklayan Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı. Zorlu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.