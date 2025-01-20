Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti! Fahiş fiyat artışı yapan özel okullara soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (AA)

Yönetmelikle okulların ders kitabı için ayrı bir ücret almalarına yasak getirdiklerini ifade eden Tekin, "Yönetmeliğimiz çok açık bir biçimde, özel okulların mevcut öğrencilerine enflasyon farkı artı yüzde 5 oranında zam yapabileceklerini belirtiyor. Biz, bu konuda özel okul birlikleriyle görüştük, hassasiyetimizi paylaştık. Bu konuda denetim elemanlarımızın, müfettişlerimizin hassasiyetle çalışacaklarını kendilerine ifade ettik." ifadelerini kullanmıştı.

Özel okul ücretlerine ilişkin rakamlar üzerinden kamuoyunda spekülasyon yapıldığını dile getiren Tekin, "Bu tür durumlarla karşı karşıya kalan arkadaşlarımız il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimize başvurursa biz gereğini yaparız, takip ederiz." demişti.