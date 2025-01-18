İstanbul’dan ŞAM’a sivil uçuşlar haftada 3 frekans olarak başlıyor

ŞAM SEFERLERİ 23 OCAK'TA BAŞLIYOR

Uraloğlu, 10 yıllık aranın ardından Bingazi'ye yeniden seferlere başlamasını da önemli bir gelişme olarak gördüklerini söyleyerek "Haftalık 3 frekans olarak planlanan Bingazi seferlerinin önümüzdeki dönemlerde Libya'daki Trablus ve Bingazi'den gelecek talep ve operasyonel durumlar göz önünde bulundurularak artacağını düşünüyorum." dedi.

23 Ocak'ta başlayacak Şam seferlerinin de Esad'ın devrilmesiyle Suriye'de yeni bir dönemin başladığının en büyük göstergesi olduğunu belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bildiğiniz üzere Suriye'deki BAAS rejiminin devrilmesinin ardından ilk günden itibaren aksiyon alarak yetkili ekiplerimizi Halep ve Şam Havaalanlarına mevcut durumu ve eksiklikleri inceleyip tespit etmeleri amacıyla görevlendirdik. Ekiplerimiz gerekli raporlamaları yaptılar ve Suriye'de emniyet ve hava seyrüsefere ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerekli uzmanlık ve destekleri sağlıyoruz. Aynı şekilde Türk Hava Yolları'nın da Şam'a bir heyet göndererek gerekli incelemeleri yaptığını ifade etmek isterim.

Haftada 3 frekans olarak planladığımız THY'nin Şam seferleri Suriye'de istikrarın tesisi, geçiş sürecinin tamamlanması ve tüm Suriyelileri kucaklayan bir sistemin inşası için çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır. Ayrıca THY'nin Afrika ve Asya'da yeni uçuş noktaları üzerinde çalıştığının bilgisini aldık. Sizlerle paylaşmak isterim."

HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI YAPILAN ÜLKE SAYISI 175'E ÇIKTI

Bakan Uraloğlu, havayollarında dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri haline gelen Türkiye'de, 23 yılın sonunda Hava Ulaştırma Anlaşması yapılan ülke sayısının da 81'den 175'e çıktığını belirterek "Bildiğiniz üzere, 2024 yılında havacılık sektöründe Bakanlık olarak diğer ülke sivil havacılık otoriteleri ve uluslararası havacılık örgütleri ile yakın iş birliğimizi sürdürdük. Yıl içerisinde fiziksel olarak 30 tane ikili havacılık müzakeresi gerçekleştirdik ve taşıyıcılarımız için 253 frekans sefer hakkı elde ettik. Kamboçya, Panama gibi ülkelerle de nokta ve frekans kısıtını kaldırarak tamamen liberal bir hava ulaşım ilişkisi benimsedik." dedi.