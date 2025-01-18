18 Ocak 2025, Cumartesi
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Bakan Fidan Azerbaycan'da: Gazze'deki ateşkesten memnunuz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.01.2025 12:52 Güncelleme: 18.01.2025 13:15
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Bakan Fidan Azerbaycan’da: Gazze’deki ateşkesten memnunuz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Azerbaycan’da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Bakan Fidan ve mevkidaşı Bayramov ziyaret sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

BAKAN FİDAN AZERBAYCAN'DA

Görüşme sonrası Bakan Fidan ve Bayramov basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Gazze'deki ateşkesten memnunuz.

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