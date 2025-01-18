Bakan Fidan Azerbaycan'da: Gazze'deki ateşkesten memnunuz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Azerbaycan’da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Bakan Fidan ve mevkidaşı Bayramov ziyaret sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Görüşme sonrası Bakan Fidan ve Bayramov basın toplantısı düzenlendi.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:
Gazze'deki ateşkesten memnunuz.