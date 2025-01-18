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CHP'li İBB Bakırköy'de 30 milyonu çöpe attı! 6 ayda tamamlanan üst geçit meğer hatalıymış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.01.2025 08:45 Güncelleme: 18.01.2025 09:02
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CHP’li İBB Bakırköy’de 30 milyonu çöpe attı! 6 ayda tamamlanan üst geçit meğer hatalıymış

CHP'li İBB'nin Bakırköy sahil yoluna inşa etmeye başladığı üst geçit, hatalı olduğu gerekçesiyle yıkılıyor. Yapımı 6 ay süren ve 30 milyon lira harcanan proje için İBB yıkım kararı aldı.

Köprünün yamuk olduğu ve fuar merkezine gidişi kısıtladığı gerekçesiyle yıkıldığı öğrenilirken, köprünün yakınına yeni bir betonarme üst geçit yapılıyor. Yeni yapılan köprünün inşaatı ise trafiği durma noktasına getirdi.

CHP’li İBB Bakırköy’de 30 milyonu çöpe attı! 6 ayda tamamlanan üst geçit meğer hatalıymış

TRAJİKOMİK PROJE

AK Parti Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Polat ise Sabah'a yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

CHP’li İBB Bakırköy’de 30 milyonu çöpe attı! 6 ayda tamamlanan üst geçit meğer hatalıymış

İstanbulluların kaynakları iş bilmezlik sonucu israf ediliyor. Bu köprü yamuk ve yüksek araçların geçmesini engelleyen bir köprü. Harcanan milyonlarca lira çöp olacak. Yanına yeni bir köprü yapılacak. Ağaçlar kesilmiş, elektrik direkleri sökülmüş. Bunların hepsi İstanbulluların milli serveti. Vatandaşın çilesi İBB'nin iş bilmezliğinden dolayı bitmiyor.

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CHP’li İBB Bakırköy’de 30 milyonu çöpe attı! 6 ayda tamamlanan üst geçit meğer hatalıymış CHP’li İBB Bakırköy’de 30 milyonu çöpe attı! 6 ayda tamamlanan üst geçit meğer hatalıymış CHP’li İBB Bakırköy’de 30 milyonu çöpe attı! 6 ayda tamamlanan üst geçit meğer hatalıymış

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