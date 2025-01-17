Başkan Erdoğan'dan net terörsüz Türkiye mesajı! "Ya o silahlar gönüllü olarak bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak"

Son dakika... Başkan Erdoğan, AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları....

Değerli dava ve yol arkadaşlarım sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ecdadımızın taşı sanata dönüştürdüğü ilim şehri kültür şehri ticaretin ve tarımın merkezi olan Kayseri'deyiz. Geç kaldık kusura bakmayın. Konya'dan çıkışımız bu gelişi geciktirdi.

Sadece bizim değil Milletimizin de gururu olan Kayseri, davasına ve partisine sahip çıkıyor. Sözlerimin hemen başında 31 Mart Seçimlerinde tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan Kayserili kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimize hizmet yolculuğumuzda Kayseri her zaman yanımızda oldu. Azmi ile, emeği ile hayır duvaları ile Kayserili kardeşlerimiz bizden desteklerini esirgemedi. Kayseri ile omuz omuza yürümekten hep şeref duyduk.

Son 22 yılda sayısız defa geldiğimiz Kayseri'de bugün de il kongremizi gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Kongremiz hayırla vesile olsun. Bu kutlu bayrağı devreden kardeşlerime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri imparatorların gözdesidir. Dulkadiroğulları'nın otağıdır. Osmanlı'nın ilim ve irfan merkezidir. Kayseri sanatın da zanaatın da siyasetin de iç içe olduğu bir şehirdir.

"ANA MUHALEFET TİTRE VE KENDİNE GEL"

Muhalefetin artık eğlence malzemesi haline gelen durumunu sizler de takip ediyorsunuz. Ne ciddiyet ne olgunluk var. Siyaset mi yapıyorlar, oyun mu oynuyorlar belli değil. Bari yüzünü ülkemize çevirmiş soydaşlarımızın umutlarını kırmayın. Bari Türk siyasetinin kalitesini düşürmeyin. En azından iktidarımıza gölge etmeyin. Ana muhalefet partisine şunu tavsiye ediyorum, küresel siyasette kartlar yeniden karılırken, milletimizin gelecek çeyrek asrı belirlenirken boş işlerle uğraşmayı bırakın. Titreyin ve kendinize gelin.

Ana muhalefet partisine şunu tavsiye ediyorum, küresel siyasette kartlar yeniden karılırken, milletimizin gelecek çeyrek asrı belirlenirken boş işlerle uğraşmayı bırakın.

"TARİH BİZİ SURİYE KONUSUNDA DA HAKLI ÇIKARDI"

Tarihin doğru tarafında yer alma cesaretini gösterememişlerdir. Tarih bizi Suriye konusunda da haklı çıkardı. BAAS rejimi bir kaç gün içinde yerle bir oldu. Zalim Esad arkasına bile bakmadan bir gecede Suriye'den kaçmak zorunda kaldı. Çocukları, bebekleri, sivilleri vahşice öldüren caniler hak ettikleri muameleyi görüyor. Suriye halkı geleceğini kendi belirleceği yeni bir yönetmin inşaası yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz de buna gereken desteği vereceğiz. Suriye'deki terör unsurları tasfiye edilmeli. Suriye'de eli silahlı bölücü terör örgütü varlık gösterdiği sürece kendimizi tam olarak emniyette hissemedeyiz.

Ülke topraklarının üçte birini işgal altında tutan PKK/ YPG terör örgütü Suriye'nin güvenliği için en büyük engeldir. Başkalarının ajandalarına hizmet ederken, son kullanma tarihi geçen her yapı gibi, bu örgütün de çöpe atılması yakındır. Bundan kaçış kurtuluş yok. Orta Doğu'ya bataklık diyenleri mahçup edecek atılımların öncülüğünü biz yapıyoruz. AK Parti yapıyor. Biz tüm insanlığı kucaklayarak medeniyetimizi yeniden sizlerle beraber yükselteceğiz. Suriyeli kardeşlerimizden ülkelerine güvenli ve onurlu olarak dönmek isteyenlere gerekli yardımları göstereceğiz.

Türkiye olarak amacımız, Suriye'deki tüm terör örgütlerinin suhuletle veya zorla tasfiye edilmesini sağlamaktır. Suriye'de eli silahlı bölücü teröristler varlık gösterdiği sürece kendimizi tamamen emniyette hissedemeyiz. Yakın geçmişte DEAŞ tiyatrosuyla Suriye'yi ve bölgemizi cehenneme çevirenler yine aynı tezgahı kurmanın peşindeyse de bu defa başaramayacaklar.

"YA O SİLAHLAR GÖNÜLLÜ OLARAK BIRAKILACAK YA DA CEBREN BIRAKTIRILACAK"

Meclis'te çok geniş bir mutabakat oluştu. Attığımız her adımda şehit yakınlarımızın gazilerimizin hassasiyetlerini mutlaka gözetiyoruz. Cumhur İttifakı'nın tek hedefi terörsüz Türkiye'nin kapılarını aralamaktır. İnşallah bu hedefimize er ya da geç ulaşacağız. Artan yalan ve provokasyonların sebebi mevcut iklimi dinamitlemektir. Terör duvarının yıkılmasından rahatsız olanlar yalanlar yayarak çıkarlarını devam ettirmek istiyorlar. Bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Nasıl tavır alınacağını yakından takip ediyoruz. Tavrımız gayet nettir. Örgüt silah bırakır, kadrolarını dağıtır, siyasi kadroları da gerçek bir Türkiye partisi gibi davranırsa bunun kazananı tüm Türkiye olacaktır. Yok öyle olmazsa bizim terör örgtününü son militanına kadar yok edecek gücümüz, kararlılığımız mevcuttur. Hep vurguladığım gibi bu iş bizim açımızdan sadece vakit ve planlama işidir. Yine yapmaktan çekinmeyiz. Cudi'de biz varız, Gabar'da biz varız. Bizim olmadığımız yer yok. Ya o silahlar gönüllü olarak bırakılacak, ya da cebren bıraktırılacak.