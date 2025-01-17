Başkan Erdoğan: "Tarih bizi Suriye konusunda da haklı çıkardı"

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Suriye'deki gelişmelere dikkat çekti. Erdoğan, "BAAS rejimi bir gecede yerle bir oldu, zalim Esad kaçmak zorunda kaldı. Suriye halkı kendi geleceğini belirleyeceği yeni bir yönetim inşa ediyor ve biz bu süreçte gereken desteği vereceğiz. Suriye'deki terör unsurları ya suhuletle ya da zorla tasfiye edilmeli. Tarih bizi Suriye konusunda da haklı çıkardı," ifadeleriyle hem geçmişteki tutumlarının doğruluğunu hem de kararlılıklarını vurguladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN