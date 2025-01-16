16 Ocak 2025, Perşembe
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Milli Savunma Bakanı Güler Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2025 13:17
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Milli Savunma Bakanı Güler Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Byambatsogt Sandag ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Byambatsogt Sandag ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Sandag ile görüştü | (AA)Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Sandag ile görüştü | (AA)

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un ülkemizi ziyareti dolayısıyla Ankara'ya gelen Moğolistan Savunma Bakanı Byambatsogt Sandag ile bir araya geldi. Her iki bakan, Milli Savunma Bakanlığı'nda ikili savunma ve güvenlik konularında görüşme gerçekleştirdi."

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Milli Savunma Bakanı Güler Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü Milli Savunma Bakanı Güler Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü Milli Savunma Bakanı Güler Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü
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