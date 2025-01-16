Milli Savunma Bakanı Güler Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Byambatsogt Sandag ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Byambatsogt Sandag ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un ülkemizi ziyareti dolayısıyla Ankara'ya gelen Moğolistan Savunma Bakanı Byambatsogt Sandag ile bir araya geldi. Her iki bakan, Milli Savunma Bakanlığı'nda ikili savunma ve güvenlik konularında görüşme gerçekleştirdi."
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