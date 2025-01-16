Ankara Büyükşehir SGK borçları için gayrimenkulleri satıyor

İşte Ankara Büyükşehir'in SGK borçları ödemek için satışa çıkardığı taşınmazların listesi (Sabah)

14 Haziran 2022'de 9 milyar 956 milyon 772 bin 774 Japon Yeni, 7 Temmuz 2022'de 63 milyon Euro ve 6 milyar Japon Yeni, 12 Aralık 2022'de 320 milyon Euro ve 13 Ocak 2023'te 5 milyar TL olmak üzere toplamda 20 milyar TL'ye ulaşan borçlanma yetkisi meclis kararıyla Mansur Yavaş'a verilmişti.

Buna rağmen, ABB'nin taşınmaz satışlarına devam etmesi dikkat çekiyor. Ankara'nın değerli gayrimenkullerini birer birer satışa sunan belediye, kamuoyunda borçlanma ve satış politikaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmaya devam ediyor.