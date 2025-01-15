THY duyurdu: Şam’a uçuşlar başlıyor

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Ekşi, uçuşların haftada 3 kere yapılacağını belirtti.

Ekşi: Şu ifadelere yer verdi: "Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana!" (Sezai Karakoç)

Șam'a dönüyoruz! Haftada 3 sefer ile Șam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından uçuşların en kısa zamanda başlayacağını duyurmuştu.