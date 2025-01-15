THY duyurdu: Şam'a uçuşlar başlıyor
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Şam seferlerinin 23 Ocak'ta başlanacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından uçuşların en kısa zamanda başlayacağını duyurmuştu.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Şam seferlerinin 23 Ocak'ta başlanacağını açıkladı.
Haberi sosyal medya hesabından duyuran Ekşi, uçuşların haftada 3 kere yapılacağını belirtti.
Ekşi: Şu ifadelere yer verdi: "Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana!" (Sezai Karakoç)
Șam'a dönüyoruz! Haftada 3 sefer ile Șam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından uçuşların en kısa zamanda başlayacağını duyurmuştu.
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