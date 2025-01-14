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İzmir Büyükşehir'de maaş krizi sonrası belediye taşınmazları satışa çıkıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 07:48 Güncelleme: 14.01.2025 07:53
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İzmir Büyükşehir’de maaş krizi sonrası belediye taşınmazları satışa çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde binlerce işçinin maaş ödemelerinde büyük sorunlar yaşanırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan flaş bir hamle geldi. Tugay, belediyeye ait İstanbul Beyoğlu'ndaki bir arsa dahil olmak üzere toplam 103 taşınmaz satışa çıkarıldı. 27 Ocak'ta yapılacak satış ihalesinden yaklaşık 1 milyar liralık bir gelir elde edilmesi planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile içlerinde daha önce defalarca satış listesine konmasına rağmen alıcı bulmayan İstanbul Beyoğlu'ndaki arsanın da bulunduğu 103 adet taşınmazı satışa çıkarıldı.

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SATIŞ İHALESİ 27 OCAK'TA

İzmir Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde yer alan ihale ilanına göre satış ihalesinin 27 Ocak'ta yapılacağı duyuruldu. Tekliflerin kapalı zarf usulü gerçekleştirilecek olması dikkat çekti.

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TOPLAM 1 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa çıkarılan arsaların 90 tanesi İzmir'in Yeni Foça ilçesinde yer alıyor. Satış listesindeki diğer parseller ise Çiğli'de 6, Bornova'da 5, İstanbul Beyoğlu ile Konak ilçesi Umurbey mahallesinde 1'er adet olarak bulunuyor.

Toplam 103 parselden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına yaklaşık 1 milyar liralık kaynak aktarılması öngörülüyor. Satış ihalesi 27 Ocak günü saat 14.00'te Kültürpark içindeki hollerde gerçekleştirilecek.

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