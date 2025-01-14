İzmir Büyükşehir’de maaş krizi sonrası belediye taşınmazları satışa çıkıyor

İzmir Büyükşehir'e ait İstanbul'da satışa çıkarılacak arsa (Sabah)

TOPLAM 1 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa çıkarılan arsaların 90 tanesi İzmir'in Yeni Foça ilçesinde yer alıyor. Satış listesindeki diğer parseller ise Çiğli'de 6, Bornova'da 5, İstanbul Beyoğlu ile Konak ilçesi Umurbey mahallesinde 1'er adet olarak bulunuyor.

Toplam 103 parselden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına yaklaşık 1 milyar liralık kaynak aktarılması öngörülüyor. Satış ihalesi 27 Ocak günü saat 14.00'te Kültürpark içindeki hollerde gerçekleştirilecek.