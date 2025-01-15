Beyaz Saray'dan "Türkiye" açıklaması: Meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz

Beyaz Saray: Türkiye ile aktif görüşüyoruz

"TÜRKİYE İLE AKTİF GÖRÜŞÜYORUZ"

Oradaki Türk vatandaşları ve Türk şehirleri, o sınırdan geçen teröristler tarafından saldırıya uğradı. Türkler, kendilerini terörist saldırılara karşı savunma hakkına tamamen sahipler; bunu anlıyoruz ve bu konuda Türklerle aktif görüşmelerde bulunuyoruz" dedi.

Kirby, Suriye'deki ABD askerinin varlığına ilişkin, "Suriye'de küçük bir askeri varlığımız var ve askerlerimiz orada gerçekten tek bir amaç için bulunuyor, o da DEAŞ'a karşı mücadeleye devam etmek" ifadelerini kullandı.