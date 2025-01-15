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Beyaz Saray'dan "Türkiye" açıklaması: Meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 11:03
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Beyaz Saray’dan Türkiye açıklaması: Meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile ilgili ‘meşru güvenlik endişelerini’ anladıklarını söyledi. Öte yandan Kirby, ABD'nin Türkiye ile aktif bir görüşme halinde olduğunu dile getirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Washington'daki Yabancı Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Joe Biden yönetiminin dış politika gündemini değerlendirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby (AA)Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby (AA)

"TÜRKİYE'NİN MEŞRU GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ ANLIYORUZ"

Kirby, Suriye'deki gelişmeleri hem geçiş süreci hem de DEAŞ ile mücadele bağlamında yakından izlediklerini belirterek, "Türkiye'nin sınır boyunca meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz.

Beyaz Saray: Türkiye ile aktif görüşüyoruzBeyaz Saray: Türkiye ile aktif görüşüyoruz

"TÜRKİYE İLE AKTİF GÖRÜŞÜYORUZ"

Oradaki Türk vatandaşları ve Türk şehirleri, o sınırdan geçen teröristler tarafından saldırıya uğradı. Türkler, kendilerini terörist saldırılara karşı savunma hakkına tamamen sahipler; bunu anlıyoruz ve bu konuda Türklerle aktif görüşmelerde bulunuyoruz" dedi.

Kirby, Suriye'deki ABD askerinin varlığına ilişkin, "Suriye'de küçük bir askeri varlığımız var ve askerlerimiz orada gerçekten tek bir amaç için bulunuyor, o da DEAŞ'a karşı mücadeleye devam etmek" ifadelerini kullandı.

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Beyaz Saray’dan Türkiye açıklaması: Meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz Beyaz Saray’dan Türkiye açıklaması: Meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz Beyaz Saray’dan Türkiye açıklaması: Meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz
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