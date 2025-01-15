Beyaz Saray'dan "Türkiye" açıklaması: Meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile ilgili ‘meşru güvenlik endişelerini’ anladıklarını söyledi. Öte yandan Kirby, ABD'nin Türkiye ile aktif bir görüşme halinde olduğunu dile getirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Washington'daki Yabancı Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Joe Biden yönetiminin dış politika gündemini değerlendirdi.
"TÜRKİYE'NİN MEŞRU GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ ANLIYORUZ"
Kirby, Suriye'deki gelişmeleri hem geçiş süreci hem de DEAŞ ile mücadele bağlamında yakından izlediklerini belirterek, "Türkiye'nin sınır boyunca meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz.
"TÜRKİYE İLE AKTİF GÖRÜŞÜYORUZ"
Oradaki Türk vatandaşları ve Türk şehirleri, o sınırdan geçen teröristler tarafından saldırıya uğradı. Türkler, kendilerini terörist saldırılara karşı savunma hakkına tamamen sahipler; bunu anlıyoruz ve bu konuda Türklerle aktif görüşmelerde bulunuyoruz" dedi.
Kirby, Suriye'deki ABD askerinin varlığına ilişkin, "Suriye'de küçük bir askeri varlığımız var ve askerlerimiz orada gerçekten tek bir amaç için bulunuyor, o da DEAŞ'a karşı mücadeleye devam etmek" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 150 Bin TL Faizsiz Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı: Şartları neler? Aylık Gelir sınırı, yaş, nikah tarihi... 6.250 TL taksitle öde
- Sık yapılan temizlik hataları ve doğru uygulamalar
- AJet’ten Ramazan ayına özel indirim: Yurt içi uçuşlarda ucuz bilet kampanyası
- Emekliye 3 aylık zam farkı: 2.029 TL ek ödeme hesaplandı: Emekli sandığı, memur, 4A-4B...
- 2001’den 2023’e TÜİK doğurganlık oranları: Hangi yıl kaç bebek doğdu?
- Tarım Kredi'de 15-20 Ocak Kampanyası | Fiyatlar dibe düştü: Tavuk baget, filiz çay, dana sucuk...
- Memur ve emekli sandığı maaş farkı yattı mı? 14 günlük fark ödeme takvimi 2025
- Recep ayının 13-14-15. günü oruç tutmanın sevabı | Recep ayının 15. günün fazileti nedir?
- İstanbul'da kar yağacak mı? Fırtına radara yansıdı: Saatte 60 km hızla... 15 Ocak Meteoroloji hava durumu raporu
- Bugün okul var mı, yok mu? 15 Ocak hangi illerde okullar tatil edildi? Edirne, Tekirdağ, İstanbul...
- Çocuklarda dürüstlüğü teşvik etmek için kaçınılması gereken davranışlar
- 2025’te yıldızları parlayacak! Hangi burçlar kariyerinde altın çağı yaşayacak?