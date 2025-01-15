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Yarınların hayallerin inşası: Dünyanın en büyük şantiyesi! | Görüntüler Hatay'dan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 10:43
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Yarınların hayallerin inşası: Dünyanın en büyük şantiyesi! | Görüntüler Hatay’dan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’daki yeniden inşa sürecinin detaylarını paylaştı. “Dünyanın en büyük şantiyesi” olarak nitelendirilen projeyle, bölgenin sadece yapılarının değil, umutlarının da yeniden inşa edildiğini vurguladı.

Türkiye'nin 11 ilinde 6 Şubat depremleriyle büyük bir yıkım yaşanırken devlet yıkımın ilk gününden bu yana vatandaşa yardım elini uzattı. Meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay'da da ağır yıkıma neden olmuştu.

GÖRÜNTÜLER HATAY'DAN! DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ...

DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, afetin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü duyurdu.

Yarınların hayallerin inşası: Dünyanın en büyük şantiyesi!Yarınların hayallerin inşası: Dünyanın en büyük şantiyesi!

"YARINLARIN, HAYALLERİN İNŞASI..."

Bakan Kurum, inşa sürecinin Hatay'da büyük bir umut kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Burada yarınlarımızı, umutlarımızı, hayallerimizi de yeni baştan inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Yarınların hayallerin inşası: Dünyanın en büyük şantiyesi! | Görüntüler Hatay’dan Yarınların hayallerin inşası: Dünyanın en büyük şantiyesi! | Görüntüler Hatay’dan Yarınların hayallerin inşası: Dünyanın en büyük şantiyesi! | Görüntüler Hatay’dan

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