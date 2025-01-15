Yarınların hayallerin inşası: Dünyanın en büyük şantiyesi! | Görüntüler Hatay’dan

Türkiye'nin 11 ilinde 6 Şubat depremleriyle büyük bir yıkım yaşanırken devlet yıkımın ilk gününden bu yana vatandaşa yardım elini uzattı. Meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay'da da ağır yıkıma neden olmuştu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, afetin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü duyurdu.