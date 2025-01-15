Yarınların hayallerin inşası: Dünyanın en büyük şantiyesi! | Görüntüler Hatay'dan
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’daki yeniden inşa sürecinin detaylarını paylaştı. “Dünyanın en büyük şantiyesi” olarak nitelendirilen projeyle, bölgenin sadece yapılarının değil, umutlarının da yeniden inşa edildiğini vurguladı.
Türkiye'nin 11 ilinde 6 Şubat depremleriyle büyük bir yıkım yaşanırken devlet yıkımın ilk gününden bu yana vatandaşa yardım elini uzattı. Meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay'da da ağır yıkıma neden olmuştu.
DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, afetin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü duyurdu.