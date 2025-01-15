Kılıçlı korsan yemin soruşturması: Teğmen için karar günü yarın!
Kara Harp Okulu’nda 'kılıçlı korsan yemin okuyan' ve Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen teğmenler için kararın yarın açıklanması bekleniyor.
Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, organize olan bir grup teğmen tarafından 28 Şubat sürecine ait korsan metin okumuştu.
KARAR GÜNÜ YARIN!
Haklarında disiplin soruşturması başlatılan teğmenler için yarın karar verilecek.
Kılıçlı korsan yemin okuyan teğmenler ve komutanları 18 Kasım 2024'te Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
YDK, 5'i teğmen 8 askeri personelin soruşturma dosyasını yarın ele alacak. Gerekçeli kararın, kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.
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