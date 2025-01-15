15 Ocak 2025, Çarşamba
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Kılıçlı korsan yemin soruşturması: Teğmen için karar günü yarın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 14:07 Güncelleme: 15.01.2025 14:30
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Kılıçlı korsan yemin soruşturması: Teğmen için karar günü yarın!

Kara Harp Okulu’nda 'kılıçlı korsan yemin okuyan' ve Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen teğmenler için kararın yarın açıklanması bekleniyor.

Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, organize olan bir grup teğmen tarafından 28 Şubat sürecine ait korsan metin okumuştu.

Kılıçlı korsan yemin soruşturması: Teğmen için karar günü yarın!Kılıçlı korsan yemin soruşturması: Teğmen için karar günü yarın!

KARAR GÜNÜ YARIN!

Haklarında disiplin soruşturması başlatılan teğmenler için yarın karar verilecek.

TEĞMENLER İÇİN KARAR GÜNÜ YARIN

Kılıçlı korsan yemin okuyan teğmenler ve komutanları 18 Kasım 2024'te Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

YDK, 5'i teğmen 8 askeri personelin soruşturma dosyasını yarın ele alacak. Gerekçeli kararın, kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

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Kılıçlı korsan yemin soruşturması: Teğmen için karar günü yarın! Kılıçlı korsan yemin soruşturması: Teğmen için karar günü yarın! Kılıçlı korsan yemin soruşturması: Teğmen için karar günü yarın!
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