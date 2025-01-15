Ankara'da önemli temas! Libya Başbakanı Dibeybe Türkiye'de
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti. Başkan Erdoğan, Diyeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Dibeybe, merdivenlerde Türkiye ve Libya bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.