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Ankara'da önemli temas! Libya Başbakanı Dibeybe Türkiye'de

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 15:28 Güncelleme: 15.01.2025 15:43
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Ankara’da önemli temas! Libya Başbakanı Dibeybe Türkiye’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE TÜRKİYE'DE!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti. Başkan Erdoğan, Diyeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.

Görüşmöede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. (AA)Görüşmöede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. (AA)

Erdoğan ve Dibeybe, merdivenlerde Türkiye ve Libya bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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Ankara’da önemli temas! Libya Başbakanı Dibeybe Türkiye’de Ankara’da önemli temas! Libya Başbakanı Dibeybe Türkiye’de Ankara’da önemli temas! Libya Başbakanı Dibeybe Türkiye’de
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