Ankara’da önemli temas! Libya Başbakanı Dibeybe Türkiye’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti. Başkan Erdoğan, Diyeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.

Görüşmöede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. (AA)

Erdoğan ve Dibeybe, merdivenlerde Türkiye ve Libya bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.