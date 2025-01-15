Teğmenler için karar günü yarın

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı korsan yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan teğmenler için yarın kritik gün. Yüksek Disiplin Kurulu'nda beşi teğmen sekiz askeri personelin soruşturma dosyaları ele alınacak, ardından verilecek kararın gerekçesi kamuoyu ile paylaşılacak.

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