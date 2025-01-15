15 Ocak 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Teğmenler için karar günü yarın
Teğmenler için karar günü yarın

Teğmenler için karar günü yarın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.01.2025 14:29
Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı korsan yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan teğmenler için yarın kritik gün. Yüksek Disiplin Kurulu'nda beşi teğmen sekiz askeri personelin soruşturma dosyaları ele alınacak, ardından verilecek kararın gerekçesi kamuoyu ile paylaşılacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Teğmenler için karar günü yarın
Teğmenler için karar günü yarın
Teğmenler için karar günü yarın
CHP’de ağabey formülü devrede
CHP’de ağabey formülü devrede
DEM Parti’den talep gelmedi
"DEM Parti'den talep gelmedi"
BUDO’da hangi seferler iptal?
BUDO'da hangi seferler iptal?
A Haber’de değerlendirdiler
A Haber'de değerlendirdiler
Erdoğan: Görüşme verimli mesafe alınıyor
Erdoğan: Görüşme verimli mesafe alınıyor
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi
Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi
Tüm terör örgütlerinin kafasını ezeriz
"Tüm terör örgütlerinin kafasını ezeriz"
Bebekler ölürken neredeydiniz?
"Bebekler ölürken neredeydiniz?"
Başkan Erdoğan’dan enflasyon açıklaması
Başkan Erdoğan’dan enflasyon açıklaması
AK Parti zirvedeki yerini koruyor
"AK Parti zirvedeki yerini koruyor"
Daha Fazla Video Göster