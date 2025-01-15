Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den velilere özel okul zamlarıyla ilgili çağrı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (AA)

Mülakatlarda, adayların performansına göre notlar verildiğini ve buna göre de sıralama yapıldığını anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Eğer zaten KPSS notunun aynısını verecek olsaydık mülakata ihtiyaç yok. Bunu defalarca dile getirdik. Adaylar şunu yapıyorlar; 'Ben KPSS notundan 2 puan fazla aldım, 3 puan eksik aldım ama başka bir ildeki arkadaşım 5 puan fazla aldı.' Bu gayet doğal bir şey. O arkadaşımızın mülakat performansı yüksek, sizinki düşük olabilir. Kaldı ki mülakat jürisi, nasıl değerlendirme yapacağına, adayların, sorulan sorulara nasıl cevap vereceğine dair bir formatımız var, o formata göre jüri üyelerimiz değerlendirme yapıyor. Tutanakları nereden bulup da gösteriyorlar ben bilmiyorum. Ben erişemiyorum tutanaklara. Mahkemelerden erişiyorlarsa zaten mahkemeye intikal etmiştir. Mahkemelerimiz, varsa bir sahtecilik kararlarını verirler. Yoksa da sahtecilik iddiasını yapan arkadaşlar sonuçlarına katlanır."