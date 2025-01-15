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Başkan Erdoğan'dan "terör örgütüne" net uyarı: PKK çağrıya uymazsa başka yöntem olur!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 13:37 Güncelleme: 15.01.2025 13:39
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Başkan Erdoğan’dan terör örgütüne net uyarı: PKK çağrıya uymazsa başka yöntem olur!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ezberbozan 'İmralı' çağrısının ardından yönetilen süreçte DEM heyeti, teröristbaşı Öcalan ile görüşmesinin ardından TBMM'deki partilerle de diyaloglarını tamamladı. 'Olumlu sinyaller' olarak nitelendirilen sürece yönelik Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 'Terör örgütünü lağvedecek çalışmalar başladı.' ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, PKK terör örgütüne yönelik 'çağrıya uyun yoksa başka yöntemler olur' uyarısında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ezberbozan teröristbaşı Öcalan'a yönelik "PKK'ya silah bıraktırma ve örgütü tasfiye etme" çağrısıyla başlayan süreç, MHP grup toplantısında "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" ifadeleriyle devam etmişti.

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ʺİmralıʺ çağrısı | (AA)MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ʺİmralıʺ çağrısı | (AA)

"OLUMLU SİNYALLER"

Sürecin devamında İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden DEM Parti'li TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan heyet, TBMM'deki partilerle görüşmelerini tamamladı.

Görüşmelerin ardından yapılan açıklamalar "olumlu sinyaller" olarak yorumlandı.

ERDOĞAN: GÖRÜŞME VERİMLİ MESAFE ALINIYOR

BAŞKAN ERDOĞAN: PKK'YI LAĞVEDECEK ÇALIŞMA BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan konuşmasında, "Sayın Bahçeli'nin cesur çıkısıyla başlayan bir dizi gelişmeye şahitlik ettik. Gelinen noktada, aziz milletimizin bu konuda 'ihtiyatlı bir iyimserlik' içinde olduğunu görmekteyiz. Hükümet olarak, her vakit olduğu gibi bu hususta da, şehitlerimizin aziz hatıralarına, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin hassasiyetlerine asla halel getirmeyecek bir şuurla hareket ediyoruz. Türkiye'nin, insani ve ekonomik olarak çok büyük bedeller ödediği böyle bir sorunu kalıcı biçimde geride bırakması, istisnasız herkesin faydasınadır; ülkemizin hayrınadır.

'Terörsüz Türkiye' ifadesinde anlamını bulan bu yeni dönemin kapılarını açma fırsatını kullanmamak, her şeyden önce üstlendiğimiz sorumlulukla bağdaşmaz." dedi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı (AA)AK Parti TBMM Grup Toplantısı (AA)

"ÖRGÜT ÇAĞRIYA UYMAZSA BAŞKA YÖNTEM OLUR"

Öte yandan Başkan Erdoğan, PKK'yı lağvedecek görüşmelerin olumlu ve mesafeli ilerlediği vurguladı. Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK'ya çağrıya uyulması gerektiğini yoksa başka yöntemlerin olacağı uyarısında bulundu.

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Başkan Erdoğan’dan terör örgütüne net uyarı: PKK çağrıya uymazsa başka yöntem olur! Başkan Erdoğan’dan terör örgütüne net uyarı: PKK çağrıya uymazsa başka yöntem olur! Başkan Erdoğan’dan terör örgütüne net uyarı: PKK çağrıya uymazsa başka yöntem olur!
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