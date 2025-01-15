Başkan Erdoğan'dan "terör örgütüne" net uyarı: PKK çağrıya uymazsa başka yöntem olur!

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ʺİmralıʺ çağrısı | (AA)

"OLUMLU SİNYALLER"

Sürecin devamında İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden DEM Parti'li TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan heyet, TBMM'deki partilerle görüşmelerini tamamladı.

Görüşmelerin ardından yapılan açıklamalar "olumlu sinyaller" olarak yorumlandı.

BAŞKAN ERDOĞAN: PKK'YI LAĞVEDECEK ÇALIŞMA BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan konuşmasında, "Sayın Bahçeli'nin cesur çıkısıyla başlayan bir dizi gelişmeye şahitlik ettik. Gelinen noktada, aziz milletimizin bu konuda 'ihtiyatlı bir iyimserlik' içinde olduğunu görmekteyiz. Hükümet olarak, her vakit olduğu gibi bu hususta da, şehitlerimizin aziz hatıralarına, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin hassasiyetlerine asla halel getirmeyecek bir şuurla hareket ediyoruz. Türkiye'nin, insani ve ekonomik olarak çok büyük bedeller ödediği böyle bir sorunu kalıcı biçimde geride bırakması, istisnasız herkesin faydasınadır; ülkemizin hayrınadır.

'Terörsüz Türkiye' ifadesinde anlamını bulan bu yeni dönemin kapılarını açma fırsatını kullanmamak, her şeyden önce üstlendiğimiz sorumlulukla bağdaşmaz." dedi.