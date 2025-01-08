İzmir Büyükşehir'de bitmeyen maaş krizi! Otobüsler sefere çıkmadı şoförler isyan etti
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ESHOT otobüs şoförleri maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı. Konserlere ve heykellere ödediğini rakamlarla gündem olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürücülerin maaşlarını yatırmaması sonrası otobüsler seferlere çıkmazken, duraklarda kalabalık oluştu. İşte detaylar...
İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı otobüs şoförlerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
BELEDİYE MAAŞLARI ÖDEMEDİ ÇALIŞANLAR İŞ BIRAKTI
Belediye iştiraki şirketlerde çalışanların, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün başlattıkları iş bırakma eylemi bu sabah da sürdü.
DURAKLARDA KALABALIKLAR OLUŞTU
Otobüs şoförleri, sabah 06.00-07.00 saatlerinde sefere çıkmadı. Otobüs duraklarında kalabalık oluşurken bazı vatandaşların otobüs yerine kendi araçlarını kullanmaları nedeniyle trafikte de yoğunluk gözlendi.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, senato kararıyla bugün yapılması planlanan dönem sonu sınavlarının, ESHOT seferlerinin yapılamayacak olması nedeniyle ertelendiği duyuruldu.
METRO SEFERLERİ DE AKSADI
Kentte sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı. Fahrettin Altay-Evka 3 güzergahında arıza gerekçesiyle yaşanan aksamalar istasyonlarda yoğunluğa yol açtı. Bazı yolcular, aksama nedeniyle güvenlik personeline tepki gösterdi.
Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü belirtildi.
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