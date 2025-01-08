08 Ocak 2025, Çarşamba
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İzmir Büyükşehir'de bitmeyen maaş krizi! Otobüsler sefere çıkmadı şoförler isyan etti

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2025 11:11 Güncelleme: 08.01.2025 11:22
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İzmir Büyükşehir’de bitmeyen maaş krizi! Otobüsler sefere çıkmadı şoförler isyan etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ESHOT otobüs şoförleri maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı. Konserlere ve heykellere ödediğini rakamlarla gündem olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürücülerin maaşlarını yatırmaması sonrası otobüsler seferlere çıkmazken, duraklarda kalabalık oluştu. İşte detaylar...

İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı otobüs şoförlerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

ESHOT (AA)ESHOT (AA)

BELEDİYE MAAŞLARI ÖDEMEDİ ÇALIŞANLAR İŞ BIRAKTI

Belediye iştiraki şirketlerde çalışanların, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün başlattıkları iş bırakma eylemi bu sabah da sürdü.

DURAKLARDA KALABALIKLAR OLUŞTU

Otobüs şoförleri, sabah 06.00-07.00 saatlerinde sefere çıkmadı. Otobüs duraklarında kalabalık oluşurken bazı vatandaşların otobüs yerine kendi araçlarını kullanmaları nedeniyle trafikte de yoğunluk gözlendi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, senato kararıyla bugün yapılması planlanan dönem sonu sınavlarının, ESHOT seferlerinin yapılamayacak olması nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

İzmir'de belediye otobüs şoförleri ve metro sürücüleri iş bırakma eylemi yaptı (AA)İzmir'de belediye otobüs şoförleri ve metro sürücüleri iş bırakma eylemi yaptı (AA)

METRO SEFERLERİ DE AKSADI

Kentte sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı. Fahrettin Altay-Evka 3 güzergahında arıza gerekçesiyle yaşanan aksamalar istasyonlarda yoğunluğa yol açtı. Bazı yolcular, aksama nedeniyle güvenlik personeline tepki gösterdi.

Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü belirtildi.

İzmir Büyükşehir’de maaş krizi! İşçiler sokaktaİzmir Büyükşehir’de maaş krizi! İşçiler sokakta

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İzmir Büyükşehir’de bitmeyen maaş krizi! Otobüsler sefere çıkmadı şoförler isyan etti İzmir Büyükşehir’de bitmeyen maaş krizi! Otobüsler sefere çıkmadı şoförler isyan etti İzmir Büyükşehir’de bitmeyen maaş krizi! Otobüsler sefere çıkmadı şoförler isyan etti
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