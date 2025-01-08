İzmir Büyükşehir’de bitmeyen maaş krizi! Otobüsler sefere çıkmadı şoförler isyan etti

ESHOT (AA)

BELEDİYE MAAŞLARI ÖDEMEDİ ÇALIŞANLAR İŞ BIRAKTI

Belediye iştiraki şirketlerde çalışanların, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün başlattıkları iş bırakma eylemi bu sabah da sürdü.

DURAKLARDA KALABALIKLAR OLUŞTU

Otobüs şoförleri, sabah 06.00-07.00 saatlerinde sefere çıkmadı. Otobüs duraklarında kalabalık oluşurken bazı vatandaşların otobüs yerine kendi araçlarını kullanmaları nedeniyle trafikte de yoğunluk gözlendi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, senato kararıyla bugün yapılması planlanan dönem sonu sınavlarının, ESHOT seferlerinin yapılamayacak olması nedeniyle ertelendiği duyuruldu.