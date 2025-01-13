Bakan Hakan Fidan Slovenyalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre Fidan, Slovenyalı mevkidaşı Fajon ile Ankara'da görüştü.