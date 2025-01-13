13 Ocak 2025, Pazartesi
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Bakan Hakan Fidan Slovenyalı mevkidaşıyla görüştü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 17:22
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Bakan Hakan Fidan Slovenyalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre Fidan, Slovenyalı mevkidaşı Fajon ile Ankara'da görüştü.

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Bakan Hakan Fidan Slovenyalı mevkidaşıyla görüştü Bakan Hakan Fidan Slovenyalı mevkidaşıyla görüştü Bakan Hakan Fidan Slovenyalı mevkidaşıyla görüştü
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