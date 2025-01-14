14 Ocak 2025, Salı
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Ankara-Şam zirvesi! Kritik ziyaretin şifreleri A Haber'de

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 09:00 Güncelleme: 14.01.2025 09:29
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Ankara-Şam zirvesi! Kritik ziyaretin şifreleri A Haber’de

Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı yarın Ankara'ya geliyor. Kritik ziyarete ilişkin detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Dünyanın gözü Ankara-Şam hattında yaşanacak kritik ziyarete çevrildi. Suriye Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı ile İstihbarat Başkanı yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

SURİYE'DEN ANKARA'YA ÖNEMLİ ZİYARET

A Haber muhabiri Rüya Akkuş kritik ziyarete ilişkin detayları aktardı:

Bir süredir Türkiye'nin beklediği ziyaret olduğunu söyleyerek başlayalım. Bir heyet halinde Suriye'den Türkiye'ye ziyaret gerçekleşecek. Çarşamba günü (yarın) Suriye Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve İstihbarat Başkanı Ankara'da olacaklar.

Bakanlar muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Suriye'den gelen heyet ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Ankara-Şam zirvesi! Kritik ziyaretin şifreleri A Haber'deAnkara-Şam zirvesi! Kritik ziyaretin şifreleri A Haber'de

"SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASINDA TÜRKİYE ÖNEMLİ KİLOMETRE TAŞI"

Suriye'nin yeniden inşası ve istikrarın yeniden sağlanması konusunda Türkiye'nin üstlendiği rolde biraz daha ortaya çıkıyor diyebiliriz. İlk etapta Suriye'nin yeni yönetimi "barışı getirerek istikrar sağlamak istiyoruz" diyor. Türkiye'nin içerisine dahil olduğu bir formülle kendilerini yeniden işler bir devlet haline getirmek istiyorlar. Bu yüzden de Türkiye'nin kendi bilgi birikimden faydalanacaklar. Görüşmede bir yol haritası çizilecek. Türkiye'de bu yol haritasının önemli kilometre taşlarından bir tanesini oluşturacak.

Ankara-Şam zirvesi! Kritik ziyaretin şifreleri A Haber'deAnkara-Şam zirvesi! Kritik ziyaretin şifreleri A Haber'de

"DÜNYA YAKINDAN TAKİP EDECEK"

Bir anlaşma imzalanacak mı, ya da bir ortak bildiri yayımlanacak mı? Bunlar henüz netlik kazanmış değil.

Suriye yeniden bir yapılanma içerisine girerek bunu en çok Türkiye ile yürütüyor. Bu çok önemli bir ziyaret. Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Yaşar Güler ile bir araya gelecekler. Belki de bu ziyaret devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşme ile bir durum söz konusu olabilir. Dünya bu görüşmeyi yakından takip edecek.

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Ankara-Şam zirvesi! Kritik ziyaretin şifreleri A Haber’de Ankara-Şam zirvesi! Kritik ziyaretin şifreleri A Haber’de Ankara-Şam zirvesi! Kritik ziyaretin şifreleri A Haber’de
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