Ankara-Şam zirvesi! Kritik ziyaretin şifreleri A Haber'de

"DÜNYA YAKINDAN TAKİP EDECEK"

Bir anlaşma imzalanacak mı, ya da bir ortak bildiri yayımlanacak mı? Bunlar henüz netlik kazanmış değil.

Suriye yeniden bir yapılanma içerisine girerek bunu en çok Türkiye ile yürütüyor. Bu çok önemli bir ziyaret. Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Yaşar Güler ile bir araya gelecekler. Belki de bu ziyaret devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşme ile bir durum söz konusu olabilir. Dünya bu görüşmeyi yakından takip edecek.