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DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 06:42
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DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız tutuklandı

Terör soruşturması kapsamında geçtiğimiz gün gözaltına alınan DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve 4 meclis üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 4 meclis üyesi tutuklandı, 1 meclis üyesi 'adli kontrol' şartıyla salıverildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEM Partili belediye başkanı ve meclis üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Ocak tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve DEM Parti meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

Tutuklanan DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız (Akdeniz Belediyesi İnternet Sitesi)Tutuklanan DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız (Akdeniz Belediyesi İnternet Sitesi)

'Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Aykırılık' ve '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alınan belediye başkanı ile 5 üyesi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile birlikte 4 meclis üyesi tutuklanırken, Yakup Danış adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan aralarında DEM Partili milletvekillerinin olduğu kalabalık, adliye önünde toplanarak gün boyu kararın açıklanmasını bekledi.

DEM Partili belediyeye terör operasyonu!DEM Partili belediyeye terör operasyonu! DEM PARTİLİ BELEDİYEYE TERÖR OPERASYONU!

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DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız tutuklandı DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız tutuklandı DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız tutuklandı
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