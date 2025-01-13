AK Parti "ortak akılla" büyük kongreye yürüyor! Dikkat çeken yapay zeka detayı
Türkiye Yüzyılı yolunda ilk büyük kongresi için hazırlıklarını sürdüren AK Parti, 400 bin delegesine sorular yöneltti. Delegeler tarafından verilen yanıtlar yapay zeka tarafından değerlendirilerek AK Parti'nin ortak aklı ortaya konuldu.
AK Parti'de 8. Olağan Kongre süreci devam ediyor. Süreçte ilçe kongreleri tamamlanan illerde Ortak Akıl Toplantıları düzenlenirken, toplantılar kapsamında 400 bin delegeye sorular soruldu. Sorulara verilen yanıtlar yapay zekaya okutularak AK Parti'nin ortak aklı ortaya kondu. Verilen yanıtlarla AK Parti kadrolarının ülke meseleleri hakkındaki düşünceleri öğrenildi ve böylelikle yeni yol haritası oluşturuldu.
5 SORU İLE YENİ DÖNEMİN ŞİFRELERİ
AK Parti, Türkiye Yüzyılı'nın mutfak çalışmasında yapay zekadan da faydalanıyor. Delegelerine kongre sürecinde kritik sorular soran parti yönetimi cevapları yapay zekaya okuttu. 400 bin delege içinde Anadolu'nun en ücra köşesinden metropol şehirlerde yaşayan delegeler yer aldı. Sorulan 5 altın sorunun yanıtı AK Parti'nin ortak aklının anahtar kelimelerini ortaya çıkardı. Bu 5 soruya verilen yanıt ışığında yapay zekaya AK Parti kadrolarının Kürt meselesinden ekonomiye, Suriye meselesinden Rusya- Ukrayna savaşına kadar her türlü sorular yöneltiliyor ve anahtar kelimeler ışığında AK Parti aklıyla yanıtlar alınıyor. 23 Şubat'ta 8'nci Olağan Kongresini yapacak olan AK Parti, ortak akıl toplantıları sonuçları ile yeni dönemin şifrelerini belirliyor.
AYRIŞMA NERELERDE?
İl ilçe kongreleri öncesinde sorulan sorular istikameti çizdi büyük kongre öncesi yapılacak yeni çalışma ile yol haritası tamamlanacak. Ortak akıl çalışması sayesinde; AK Parti kadrolarıyla, AK Parti seçmeni ve toplum aynı düzlemde mi Parti kadroları, seçmen ve vatandaşlar hangi düzlemde buluşuyor hangi düzlemde ayrışıyor? Çalışılması gereken konular var mı? Ona bakılıyor. Yapay zekaya sorulan hangi konularda dil birliği var, hangi konularda uyarılar var? Bunlar analiz ediliyor. Yeni dönem siyasetine katkı sunacak zemin oluşturuluyor. Parti yönetimi ne düşünüyor ve yapay zeka ne düşünüyor bunlar tek tek inceleniyor. Parti, burada dersine iyi çalışıyor.
İŞTE DELEGELERE SORULAN SORULAR
1- AK Partimizin daha başarılı olması için görüş ve önerileriniz nelerdir?
2- AK Parti Hükümetinin daha başarılı olması için görüş ve önerileriniz nelerdir?
3- AK Parti belediyeciliğinin daha başarılı olması için görüş ve önerileriniz nelerdir?
4- Sizce AK Partimizin takip eden süreçteki en önemli önceliği ne olmalıdır?
5- Sizce, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan büyük kongremizde Türkiye'ye ne söylemelidir?
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