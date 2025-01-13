AK Parti "ortak akılla" büyük kongreye yürüyor! Dikkat çeken yapay zeka detayı

AK Parti kongre öncesi çalışmalarını son sürat sürdürüyor (AA)

AYRIŞMA NERELERDE?

İl ilçe kongreleri öncesinde sorulan sorular istikameti çizdi büyük kongre öncesi yapılacak yeni çalışma ile yol haritası tamamlanacak. Ortak akıl çalışması sayesinde; AK Parti kadrolarıyla, AK Parti seçmeni ve toplum aynı düzlemde mi Parti kadroları, seçmen ve vatandaşlar hangi düzlemde buluşuyor hangi düzlemde ayrışıyor? Çalışılması gereken konular var mı? Ona bakılıyor. Yapay zekaya sorulan hangi konularda dil birliği var, hangi konularda uyarılar var? Bunlar analiz ediliyor. Yeni dönem siyasetine katkı sunacak zemin oluşturuluyor. Parti yönetimi ne düşünüyor ve yapay zeka ne düşünüyor bunlar tek tek inceleniyor. Parti, burada dersine iyi çalışıyor.