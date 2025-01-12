İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 12 kişi tutuklandı
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İzmir’in Konak ilçesinde 11 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi tutuklandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli ile oluşturulan Narkoalan ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapıldığı değerlendirilen ev ve işyerlerine yönelik, 1-11 Ocak 2025 tarihleri arasında 11 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 311,15 gram metamfetamin, 67,62 gram esrar, 45,95 gram kokain, 18,93 gram skunk, 1855 adet sentetik ecza hap, 2 hassas terazi, uyuşturucu satından elde edildiği değerlendirilen 48 bin 660 TL para ve 1 hesap defteri ele geçirildi.
Uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. Diğer 3 'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.