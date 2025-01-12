İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 12 kişi tutuklandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli ile oluşturulan Narkoalan ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapıldığı değerlendirilen ev ve işyerlerine yönelik, 1-11 Ocak 2025 tarihleri arasında 11 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 311,15 gram metamfetamin, 67,62 gram esrar, 45,95 gram kokain, 18,93 gram skunk, 1855 adet sentetik ecza hap, 2 hassas terazi, uyuşturucu satından elde edildiği değerlendirilen 48 bin 660 TL para ve 1 hesap defteri ele geçirildi.

Uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. Diğer 3 'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.