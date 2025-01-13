AK Parti MYK toplandı! Masada hangi konular olacak?

AK Parti kongre süreci (AA)

AK PARTİ KONGRE TAKVİMİ

AK Parti 8. Olağan Kongre süreci devam ediyor. Toplam 56 kentte il kongreleri tamamlandı. Büyük kongre ise 23 Şubat'ta düzenlenecek. İllerde yüzde 75'i bulan değişim MYK'da istişare edilecek. Parti tüzüğünde ve programında değişiklik yapılması için komisyon kurulması kararının da bu toplantıda alınması bekleniyor.