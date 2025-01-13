AK Parti MYK toplandı! Masada hangi konular olacak?
Başkan Erdoğan, partisinin MYK toplantısına başkanlık ediyor. Gündemde “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde atılacak adımlar var. Öte yandan AK Parti’nin kongre sürecinde tüzük ve programda değişiklik yapılıp yapılmayacağı da toplantıda masada yer alacak.
AK Parti'de "terörsüz Türkiye" gündemiyle toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 16.25'te başladı.
A Haber ekibinden Arzu Fidanverdi başkent Ankara'nın gündemini aktardı:
Suriye'de yeniden imar çalışmalarına katkı sağlama konusu görüşülecek. Bu kapsamda ekiplerin çalışmaları bugünkü toplantıda görüşülecek.
Bir diğer yandan Suriyelilerin güvenli dönüşlerine ilişkin çalışmalar da istişare edilecek. Bundan sonraki süreçte yol haritasının nasıl olacağı görüşülecek
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" MASASI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinde gelinen aşaması da bir diğer gündem maddesi olacak.
Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör mevzilerini hedef alan operasyonların detayları bugünkü toplantıda detaylı şekilde görüşülecek.
EKONOMİ GÜNDEMİ
Ekonomi gündemi de masada olacak. Bu konunu MYK toplantısında tekrardan görüşüleceğini söyleyelim. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de MYK toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulunmuş olacak.
AK PARTİ KONGRE TAKVİMİ
AK Parti 8. Olağan Kongre süreci devam ediyor. Toplam 56 kentte il kongreleri tamamlandı. Büyük kongre ise 23 Şubat'ta düzenlenecek. İllerde yüzde 75'i bulan değişim MYK'da istişare edilecek. Parti tüzüğünde ve programında değişiklik yapılması için komisyon kurulması kararının da bu toplantıda alınması bekleniyor.
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