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AK Parti MYK toplandı! Masada hangi konular olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 15:41 Güncelleme: 13.01.2025 16:36
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AK Parti MYK toplandı! Masada hangi konular olacak?

Başkan Erdoğan, partisinin MYK toplantısına başkanlık ediyor. Gündemde “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde atılacak adımlar var. Öte yandan AK Parti’nin kongre sürecinde tüzük ve programda değişiklik yapılıp yapılmayacağı da toplantıda masada yer alacak.

AK Parti'de "terörsüz Türkiye" gündemiyle toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 16.25'te başladı.

AK PARTİ MYK'NIN GÜNDEMİNDE NE VAR?

A Haber ekibinden Arzu Fidanverdi başkent Ankara'nın gündemini aktardı:

Suriye'de yeniden imar çalışmalarına katkı sağlama konusu görüşülecek. Bu kapsamda ekiplerin çalışmaları bugünkü toplantıda görüşülecek.

Bir diğer yandan Suriyelilerin güvenli dönüşlerine ilişkin çalışmalar da istişare edilecek. Bundan sonraki süreçte yol haritasının nasıl olacağı görüşülecek

AK Parti MYK toplandı! Masada hangi konular olacak?

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" MASASI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinde gelinen aşaması da bir diğer gündem maddesi olacak.

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör mevzilerini hedef alan operasyonların detayları bugünkü toplantıda detaylı şekilde görüşülecek.

AK Parti MYK’sı toplanıyorAK Parti MYK’sı toplanıyor

GAZZE'DEKİ ATEŞKES SÜRECİ

İsrail'in Gazze'de devam eden operasyonları ve bu çerçevede ateşkes süreci masada olacak.

Ekonomi gündemi masada yer alacak (AA)Ekonomi gündemi masada yer alacak (AA)

EKONOMİ GÜNDEMİ

Ekonomi gündemi de masada olacak. Bu konunu MYK toplantısında tekrardan görüşüleceğini söyleyelim. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de MYK toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulunmuş olacak.

AK Parti kongre süreci (AA)AK Parti kongre süreci (AA)

AK PARTİ KONGRE TAKVİMİ

AK Parti 8. Olağan Kongre süreci devam ediyor. Toplam 56 kentte il kongreleri tamamlandı. Büyük kongre ise 23 Şubat'ta düzenlenecek. İllerde yüzde 75'i bulan değişim MYK'da istişare edilecek. Parti tüzüğünde ve programında değişiklik yapılması için komisyon kurulması kararının da bu toplantıda alınması bekleniyor.

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AK Parti MYK toplandı! Masada hangi konular olacak? AK Parti MYK toplandı! Masada hangi konular olacak? AK Parti MYK toplandı! Masada hangi konular olacak?

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