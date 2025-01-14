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Emine Erdoğan: Güçlü aile güçlü toplum şiarıyla ilan edilen Aile Yılı kutlu olsun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 10:42
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Emine Erdoğan: Güçlü aile güçlü toplum şiarıyla ilan edilen Aile Yılı kutlu olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'na ilişkin, 'Güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ilan edilen Aile Yılı, hepimize kutlu olsun. Ailelerimizle güçlenen bir gelecek dileğiyle.' ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'na ilişkin video klip paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programda yaptığı konuşmadan kesitlerle kendisinin ve katılımcıların programdaki görüntülerinin yer aldığı paylaşımda Emine Erdoğan, "Güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ilan edilen Aile Yılı, hepimize kutlu olsun. Ailelerimizle güçlenen bir gelecek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan: Güçlü aile güçlü toplum şiarıyla ilan edilen Aile Yılı kutlu olsun Emine Erdoğan: Güçlü aile güçlü toplum şiarıyla ilan edilen Aile Yılı kutlu olsun Emine Erdoğan: Güçlü aile güçlü toplum şiarıyla ilan edilen Aile Yılı kutlu olsun
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