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Çanakkale'de bazı feribot seferlerine fırtına engeli!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 16:53
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Çanakkale’de bazı feribot seferlerine fırtına engeli!

Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00, 13.00 ve 17.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Geyikli-Bozcada hattında ise Bozcaada'da saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'de ise saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

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Çanakkale’de bazı feribot seferlerine fırtına engeli! Çanakkale’de bazı feribot seferlerine fırtına engeli! Çanakkale’de bazı feribot seferlerine fırtına engeli!
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