Siber vatan böyle korunacak! MGK benzeri kurul stratejileri belirleyecek
Siber vatanın korunmasına yönelik stratejiler, Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) benzer bir yapı olarak tasarlanan Siber Güvenlik Kurulu tarafından şekillendirilecek. Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında oluşturulacak Siber Güvenlik Kurulunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı Bakanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı yer alacak.
"Siber vatan"ın korunmasına yönelik strateji, "Milli Güvenlik Kurulu"na (MGK) benzer yapıda kurulacak Siber Güvenlik Kurulu tarafından belirlenecek.
MİLLİ GÜVENLİKLE EŞİT DEĞERDE SAYILACAK
Siber güvenlik milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olacak. Kritik altyapı ve bilişim sistemlerinin korunması ile güvenli bir siber uzay oluşturulması temel hedef olacak.
Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek.
SİBER GÜVENLİK KURULU OLUŞACAK
Siber güvenlik alanında, MGK'ye benzer yapıda Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında "Siber Güvenlik Kurulu" oluşturulacak.
Kurulda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı Bakanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı yer alacak
STRATEJİ VE EYLEM PLANLARINA İLİŞKİN KARAR ALINACAK
Cumhurbaşkanı'nın katılmadığı hallerde Kurula, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. Siber Güvenlik Kurulu, siber güvenlikle ilgili politika, strateji, eylem planı ve diğer düzenleyici işlemlere yönelik kararları alacak.
Ayrıca Kurul, siber güvenlikte teşvik verilecek öncelikli alanları belirleyecek, siber güvenlik alanındaki insan kaynağının geliştirilmesine yönelik kararlar da verecek.
KURULACAK SOME'DE NELER YAPILACAK?
Kurulun yanı sıra Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacak.
Kritik altyapılar ve bilişim sistemlerinin siber dayanıklılığının artırılmasına, siber saldırılara karşı korunmasına yönelik çalışmalar yapacak Başkanlık, gerçekleştirilen siber saldırıların tespitine, muhtemel saldırıların önlenmesine ve etkilerinin azaltılmasına veya ortadan kaldırılmasına yönelik de faaliyet yürütecek.
Siber Güvenlik Başkanlığı, Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kuracak ve bunları denetleyecek.
Ayrıca Başkanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile kritik kamu hizmetlerinin siber güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli altyapıları kuracak veya kurduracak.
Başkanlık, siber olaya maruz kalanlara yerinde veya uzaktan siber olay müdahale desteği sağlayabilecek, siber uzayda bulunan veya elde ettiği veri, imaj veya log kayıtları üzerinden saldırılara ait izleri takip edebilecek.
Görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle ilişkiler yürütecek Başkanlık, bilgi alışverişinde bulunabilecek, Türkiye'yi temsil edecek.
Başkanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapıların bilişim sistemlerinde kullanılacak ve siber güvenliğe etkisi olan yazılım, donanım, ürün ve hizmetlere kullanım öncesinde uygunluk verecek.
Görevleriyle ilgili olarak gerekli gördüğü hallerde kanunun kapsamına giren her türlü fiil ve işlemi denetleyebilecek Başkanlık, bu amaçla yerinde inceleme yapabilecek.
Denetimde, Başkanlık personeli, yetkilendirilmiş ve belgelendirilmiş bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları yetkili olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapılarda denetimler, Başkanlık personelince veya refakatinde yapılacak.
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonundaki görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Leke tutmayan cam silme formülü: Camlarınızı pırıl pırıl yapmanın pratik yolu
- Recep ayının 13. 14. 15. günü hangi tarihe denk geliyor? Recep ayının 15. gecesinin fazileti nedir?
- Emekliye mühim tarihler sıralandı! Cuma ve Pazartesi günü IBAN'a yatacak: 14.469, 17.250, 19.000 TL...
- Onur Üresin kimdir, kaç yaşında? 2024 MasterChef Türkiye Şampiyonu Onur Üresin aslen nereli?
- 90 saniyede hafızanızı güçlendirin! Yumruğunuzu sıkarak beyninizi harekete geçirin
- MasterChef finali ne zaman, saat kaçta? MasterChef kupası sahibini buluyor
- Uzmanlar uyarıyor: Yemekten hemen sonra çay içmeyin! Sağlığı tehdit ediyor
- Yumurtaları soymanın en pratik yolu! 5 saniyede kabuğundan şıp diye ayrılıyor
- Kuru ve inatçı öksürüğü anında kesiyor: Rahat bir nefes almanızı sağlıyor
- Hasadı başladı, tarım sektörünün umut ışığı oldu: 6 adeti 77 bin TL'ye alıcı buldu!
- Diyet yok, stres yok! 45 günde 5 kilo nasıl verilir?
- Memur ve emeklinin maaş farkı o tarihte yatacak! Zam oranı netleşti