Siber vatan böyle korunacak! MGK benzeri kurul stratejileri belirleyecek

MGK toplantısı (AA)

KURULACAK SOME'DE NELER YAPILACAK?

Kurulun yanı sıra Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacak.

Kritik altyapılar ve bilişim sistemlerinin siber dayanıklılığının artırılmasına, siber saldırılara karşı korunmasına yönelik çalışmalar yapacak Başkanlık, gerçekleştirilen siber saldırıların tespitine, muhtemel saldırıların önlenmesine ve etkilerinin azaltılmasına veya ortadan kaldırılmasına yönelik de faaliyet yürütecek.

Siber Güvenlik Başkanlığı, Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kuracak ve bunları denetleyecek.

Ayrıca Başkanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile kritik kamu hizmetlerinin siber güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli altyapıları kuracak veya kurduracak.

Başkanlık, siber olaya maruz kalanlara yerinde veya uzaktan siber olay müdahale desteği sağlayabilecek, siber uzayda bulunan veya elde ettiği veri, imaj veya log kayıtları üzerinden saldırılara ait izleri takip edebilecek.

Görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle ilişkiler yürütecek Başkanlık, bilgi alışverişinde bulunabilecek, Türkiye'yi temsil edecek.

Başkanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapıların bilişim sistemlerinde kullanılacak ve siber güvenliğe etkisi olan yazılım, donanım, ürün ve hizmetlere kullanım öncesinde uygunluk verecek.

Görevleriyle ilgili olarak gerekli gördüğü hallerde kanunun kapsamına giren her türlü fiil ve işlemi denetleyebilecek Başkanlık, bu amaçla yerinde inceleme yapabilecek.

Denetimde, Başkanlık personeli, yetkilendirilmiş ve belgelendirilmiş bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları yetkili olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapılarda denetimler, Başkanlık personelince veya refakatinde yapılacak.

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonundaki görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.