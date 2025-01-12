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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyon! 9 terörist sarı torbada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2025 11:51 Güncelleme: 12.01.2025 12:15
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Irak ve Suriye’nin kuzeyinde operasyon! 9 terörist sarı torbada

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde ise 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamaya 'Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.' notu düşüldü. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamayacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

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Irak ve Suriye’nin kuzeyinde operasyon! 9 terörist sarı torbada Irak ve Suriye’nin kuzeyinde operasyon! 9 terörist sarı torbada Irak ve Suriye’nin kuzeyinde operasyon! 9 terörist sarı torbada
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