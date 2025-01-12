İşte yeni depozito sistemi! Vatandaş şişeden gelir sağlayacak! 11 soruda tüm detaylar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Depozito Saha Yönetimi Sistemi’ni (DSYS) 2025 yılı sonuna kadar 81 ilde hayata geçirecek. (AA)



VATANDAŞA TEŞVİK BEDELİ ÖDENECEK

Emine Erdoğan himayesindeki Sıfır Atık Hareketi'nin yeni bir adımı olacak depozito sistemi sayesinde piyasaya sürülen zorunlu depozitoya tabi içecek ambalajların tüketilmesi sonrasında iade alınması ve vatandaşa teşvik bedeli ödenmesi sağlanacak. Depozito bedeli vatandaşın e-cüzdan hesabına iade edilecek. Bu bakiye, QR kod ile ödeme özelliği olan tüm POS cihazlarında, anlaşmalı mağazalar, restoran ve marketlerde kullanılabilecek. Biriken bakiye banka hesaplarına transfer edilebilecek.

DOA MOBİL UYGULAMA MARKETLERİNDE

Tüketicilerin iade süreçlerinde kullanacağı mobil uygulama "Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA)" da kullanılmaya başlandı. Bu sayede cep telefonlarına DOA uygulamasını yükleyen vatandaşlar depozito iade makinelerine QR kod okutup iade ettikleri ambalajlara karşılık gelen teşvik bedelini dijital cüzdanlarında biriktirebilecek.