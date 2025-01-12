CİMER’e CHP’li belediyeler hakkında şikayet yağıyor: Kullanılmayan eve 3084 su faturası

İşte o örneklerden bazıları

"SUYU KAZANÇ OLARAK GÖRMEYİN"

Abdullah Gedik: "ASKİ 75 gündür fatura kesmiyor. Sizin yapacağınız iş batsın. Ankara'yı mahvettiniz. ASKİ'nin su faturalarını 2 aydır kesmeyip fazla fatura kesmeleri de organize kötülük..."

Hüseyin Kesimoğlu: "Ankara'da birkaç yıl öncesine kadar su faturası gelen faturalar arasında en düşüğü iken şimdi su faturası en yüksek gelen fatura oldu. Belediyelerin su bedelini kazanç kapısı olarak görmekten vazgeçmesi lazım."

Serdar Kılıç: "'Suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz, sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su faturası geliyor, bu 50 liraya düşecek" dediler. Gerçekten de 50 liraya düştü. Ancak fatura değil, ikinci kademe için m3 fiyatı. Ankara da en pahalı su kullanan il oldu."

"SU ALLAH'IN NİMETİDİR" DEMİŞTİ

Mansur Yavaş, aday olduğu dönemde, 22 Şubat 2019'da su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz," demişti. Yavaş, seçimlerden önce su zammının çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su faturası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek" şeklinde konuşmuştu.

İZMİR

İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı: İzmir'de yüksek gelen su faturaları neredeyse işyeri kiraları ve elektrik faturaları ile aynı ayara geldi. Su faturasını ödeyemediği için işyerinin suyu kesilen esnaf arkadaşlarımız mevcut. Esnaf su faturalarını ödemekte ciddi anlamda zorlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura, hijyeni gerekçe gösterip meclisten esnaf ve sanatkara içme suyunda yüzde 50 indirim sağlamıştı. Bu karar o süreçte zor durumdaki esnafımıza adeta nefes olmuştu. Aynı kararı İzmir'de çeşitli alanlarda hizmet veren 5 bin esnafımız adına mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'dan da bekliyor ve talep ediyoruz.