CİMER'e CHP'li belediyeler hakkında şikayet yağıyor: Kullanılmayan eve 3084 su faturası
Seçimlerden önce 'Su ücretsiz olacak' ve 'Su Allah'ın nimetidir' gibi sözlerle gündem olan CHP'li belediyeler su bedellerine yaptıkları yüksek zamlarla dikkat çekiyor. Ankara, Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanırken, İstanbul'da ise su tarifelerine son 5 yılda yüzde 837 zam yapıldı. İzmir'de de durum buna benzer olunca vatandaş çareyi belediyeyi CİMER'e şikayet etmekte buldu. Şikayetlerde sayaçların kasıtlı olarak yüksek okunduğu, hatta kullanılmayan bir ev için 3 bin 84 TL tutarında bir fatura kesildiği iddiaları yer aldı.
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu geride kalan 5 yılda suya yüzde 837 zam yapıldı. 2019'da 4.53 TL olan su birim fiyatı Aralık 2024 itibarıyla en düşük kullanım miktarı olan olan 0-15 metreküpte KDV hariç 37.92 TL'ye, 31 metreküp ve üzeri kullanımlarda ise KDV hariç 83.55 TL'ye çıktı.
Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden bu yana, 5 TL olan 1 metreküp suyun fiyatı son olarak 50.92 TL'ye yükseldi. 6 yılda suya yüzde bin 18 zam yapıldı. Ankaralılar, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nın (ASKİ) su faturalarını geç okuduğunu, Ankara'nın Türkiye'de suyun en pahalı il olduğunu ifade ediyor.
İşte vatandaşların kayıtlara geçen şikayetleri:
"EVDE OLMAMAMA 3084 LİRA FATURA"
Yıldız Kalas: "Şikayetim var. İSKİ, Kasım ve Aralık 2024 tarihlerinde çoğunluğu yurt dışında olmama rağmen bana 3 bin 84 TL su faturası kesmiş! Bu ne soygun? Yok mu bu kurumları denetleyenler? İlla bizler de mi ülkeyi terk edelim? İSKİ Genel Müdürlüğünü hem CİMER'e hem de Tüketici Hakem Heyetine şikayet ettim. Bu halkı aptal yerine koyup soyamazlar."
Seher Nesil: "Faturalarda şaibe var. Bilerek fazla okuyorlar. Nasıl yapıyorlar bilmem ama 2 bin 600 lira geldi. 4 kişiyiz ve ev işyeri değil diye itiraz ettim. Baktılar 'Doğru harcamışsınız' dediler. 'İçeriden akan bozulan bir yer vardır' diyorlar. Bir önceki ay 350, sonra 2600 nasıl oluyor?"
Mustafa Mutlu: Büyükçekmece'de oturan 3 kişilik bir aileyiz. Su parası 900 TL geldi" Ahmet Berk: "2 yetişkin 2 çocuğun yaşadığı eve gelen su faturası bin 159 TL. Su birim fiyatına mı şaşıralım yoksa atık su fiyatına mı yoksa KDV'lerine mi?
SU, DOĞALGAZ VE ELEKTRİK FATURASINI GEÇTİ
Osman Kılınç adlı vatandaş da X'te "5 kişilik bir ailenin su, doğalgaz ve elektrik faturası" diyerek yaptığı paylaşımında, doğalgaz faturasının 438, su faturasının 778 TL, elektrik faturasının 745 TL geldiğine dikkat çekti.
"SUYU KAZANÇ OLARAK GÖRMEYİN"
Abdullah Gedik: "ASKİ 75 gündür fatura kesmiyor. Sizin yapacağınız iş batsın. Ankara'yı mahvettiniz. ASKİ'nin su faturalarını 2 aydır kesmeyip fazla fatura kesmeleri de organize kötülük..."
Hüseyin Kesimoğlu: "Ankara'da birkaç yıl öncesine kadar su faturası gelen faturalar arasında en düşüğü iken şimdi su faturası en yüksek gelen fatura oldu. Belediyelerin su bedelini kazanç kapısı olarak görmekten vazgeçmesi lazım."
Serdar Kılıç: "'Suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz, sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su faturası geliyor, bu 50 liraya düşecek" dediler. Gerçekten de 50 liraya düştü. Ancak fatura değil, ikinci kademe için m3 fiyatı. Ankara da en pahalı su kullanan il oldu."
"SU ALLAH'IN NİMETİDİR" DEMİŞTİ
Mansur Yavaş, aday olduğu dönemde, 22 Şubat 2019'da su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz," demişti. Yavaş, seçimlerden önce su zammının çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su faturası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek" şeklinde konuşmuştu.
İZMİR
İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı: İzmir'de yüksek gelen su faturaları neredeyse işyeri kiraları ve elektrik faturaları ile aynı ayara geldi. Su faturasını ödeyemediği için işyerinin suyu kesilen esnaf arkadaşlarımız mevcut. Esnaf su faturalarını ödemekte ciddi anlamda zorlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura, hijyeni gerekçe gösterip meclisten esnaf ve sanatkara içme suyunda yüzde 50 indirim sağlamıştı. Bu karar o süreçte zor durumdaki esnafımıza adeta nefes olmuştu. Aynı kararı İzmir'de çeşitli alanlarda hizmet veren 5 bin esnafımız adına mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'dan da bekliyor ve talep ediyoruz.
KATI ATIK BEDELİ ESNAFIN BELİNİ BÜKTÜ
"Sadece su faturaları değil su faturalarına yansıtılan katı atık bedelleri de esnafı mağdur ediyor. İZSU Genel Müdürlüğü, ilçe belediye meclislerince belirlenen katı atık bedellerini de su faturaları ile birlikte tahsil edip ilçe belediyelerin hesaplarına yatırıyor. Katı atık bedelleri ilçe ilçe değişiklik gösteriyor. İzmir'de ilçe belediyeler kahvehane, çiçekçi, lokantacı, hamamcı, kafe işletmecisi gibi suyla yakından bağlantılı esnaftan katı atık bedeli altında çok yüksek rakamlar tahsil ediyor. Biz zaten esnaf olarak çöp ve çevre temizlik vergisi ödüyoruz. Bu katı atık bedelleri yıllardır esnafın belini bükmekte. Esnaf olarak bizler de konutlarda olduğu gibi katı atık bedelerini sabit olması koşulu ile ödemeye razıyız. Ama bu sorunun kökten çözümü için TBMM'de katı atık bertaraf bedelleri yönetmeliğinde düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve devlet büyüklerimizden bu katkıyı bekliyor, talep ediyoruz."
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