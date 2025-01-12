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Savcı adayı hayatını kaybetmişti! Adalet Bakanı Tunç'tan taziye mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2025 00:30
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Savcı adayı hayatını kaybetmişti! Adalet Bakanı Tunç’tan taziye mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da hayatını kaybeden savcı adayı Mithat Can Yalman için taziye mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da hayatını kaybeden savcı adayı Mithat Can Yalman için taziye mesajı yayımladı.

Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Adana Adliyesi'nde staj yapan savcı adayımız Mithat Can Yalman'ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Savcı adayımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaşanan acı olayın hemen ardından adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

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