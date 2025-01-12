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Avrupa'da YPG konusunda fikir ayrılığı! İspanya'dan Türkiye'ye büyük destek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2025 07:59 Güncelleme: 12.01.2025 08:22
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Avrupa’da YPG konusunda fikir ayrılığı! İspanya’dan Türkiye’ye büyük destek

Almanya, Fransa ve Belçika'nın, Türkiye'nin Suriye'deki varlığından rahatsızlık duyup PKK/YPG'yi desteklemelerinin aksine, İspanya'dan Ankara'ya güçlü bir destek geldi. İspanya Dışişleri Bakanı Albares, 'Suriye meselesinde Türkiye ile olağanüstü bir işbirliği yapacağız' ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinde Suriye çatlağı yaşanıyor. Her fırsatta terör örgütü PKK/ YPG ye destek veren ve Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğinden rahatsız olan Almanya, Fransa ve Belçika'nın aksine İspanya'dan Ankara'ya destek geldi.

İSPANYA'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK

15-16 Ocak'ta gerçekleştireceği Suriye ve Lübnan ziyareti öncesinde değerlendirmelerde bulunan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares önemli açıklamalarda bulundu.

Jose Manuel Albares (AA)Jose Manuel Albares (AA)

"OLAĞANÜSTÜ İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

Filistin meselesi başta olmak üzere Ortadoğu'da birçok konuda Türkiye ile işbirliği yapan İspanya'nın bu politikasını devam ettireceğini kaydeden Albares, "Suriye konusunda Türkiye ile olağanüstü bir işbirliği yapacağız. Türkiye, İspanya'nın birinci sınıf ortağıdır. Gerçek bir stratejik ortaktır. Türkiye'nin Ortadoğu ve Suriye'deki sesi, Türkiye'nin rolü sadece çok önemli değil, aynı zamanda İspanya için de büyük ölçüde takdir edilir düzeydedir" dedi.

"YABANCI GÜÇLER ÇEKİLMELİ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile çok sık görüşerek fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Albares, "Onun görüşlerinden faydalanıyorum. Çünkü o bölgedeki durumu mükemmel bir şekilde biliyor. Bu benim için çok özel, önemli. İstikrarlı, barışçıl ve kapsayıcı bir Suriye'ye ulaşmak için elbette ki İspanya ve AB'nin güçlerini Türkiye ile birleştirmesi gerekiyor" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Jose Manuel Albares (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Jose Manuel Albares (AA)

"SURİYE'DE DIŞ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ"

İspanyol Bakan, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinden sonra kurulan yeni yönetimin şu ana kadar attığı adımları "olumlu bulduğunu" ve yeni yönetimi desteklediklerini vurguladı. Albares, "Bizim istediğimiz bir an önce egemen bir Suriye'dir, tüm toprakları kontrol eden bir otoritedir. Herhangi bir yabancı güç kesinlikle bölgeden çekilmelidir. Suriye, İspanya ve Türkiye'nin olduğu gibi egemen bir devlet olmalı. Bu nedenle her türlü dış müdahaleye kesinlikle karşıyız. Bunu Ortadoğu'daki tüm halklar için istiyoruz; barış, istikrar ve refah" değerlendirmesinde bulundu. Albares ayrıca İsrail'in Suriye topraklarında genişleyen işgaline karşı olduklarını da açık bir şekilde dile getirdi.

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Avrupa’da YPG konusunda fikir ayrılığı! İspanya’dan Türkiye’ye büyük destek Avrupa’da YPG konusunda fikir ayrılığı! İspanya’dan Türkiye’ye büyük destek Avrupa’da YPG konusunda fikir ayrılığı! İspanya’dan Türkiye’ye büyük destek
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