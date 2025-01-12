Avrupa’da YPG konusunda fikir ayrılığı! İspanya’dan Türkiye’ye büyük destek

Jose Manuel Albares (AA)

"OLAĞANÜSTÜ İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

Filistin meselesi başta olmak üzere Ortadoğu'da birçok konuda Türkiye ile işbirliği yapan İspanya'nın bu politikasını devam ettireceğini kaydeden Albares, "Suriye konusunda Türkiye ile olağanüstü bir işbirliği yapacağız. Türkiye, İspanya'nın birinci sınıf ortağıdır. Gerçek bir stratejik ortaktır. Türkiye'nin Ortadoğu ve Suriye'deki sesi, Türkiye'nin rolü sadece çok önemli değil, aynı zamanda İspanya için de büyük ölçüde takdir edilir düzeydedir" dedi.

"YABANCI GÜÇLER ÇEKİLMELİ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile çok sık görüşerek fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Albares, "Onun görüşlerinden faydalanıyorum. Çünkü o bölgedeki durumu mükemmel bir şekilde biliyor. Bu benim için çok özel, önemli. İstikrarlı, barışçıl ve kapsayıcı bir Suriye'ye ulaşmak için elbette ki İspanya ve AB'nin güçlerini Türkiye ile birleştirmesi gerekiyor" diye konuştu.