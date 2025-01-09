Su faturaları elektriği solladı! CHP’li belediyeden yüzde bini geçen zam

ELEKTRİK FATURASINI GEÇTİ Su faturalarının en yüksek artış gösterdiği illerden biri İstanbul. Su faturası, elektrik faturasını katladı. Eskiden su faturası 100-150 TL arası, elektrik faturaları ise 250-300 TL gelirken, şimdi bu durum tersine döndü. Üstelik, suda bir üretim maliyeti bulunmazken, elektrikte üretim ve dağıtım maliyetine rağmen ortaya çıkan fiyatlar vatandaşı isyan ettirdi.

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Şikâyet.var platformunda su faturası her ay artan bir vatandaş, "4. ayda 400 TL, 5. ayda 600 TL, 7. ayda 900 TL gelen fatura eylülde 2.100 TL'ye çıktı. Bu nasıl artış? Böyle giderse ithal edilen doğalgazı dahi geçecek" diyor. İstanbul'da faturayı artıran bir diğer hile de sayaç okuma...

Buna tepki gösteren bir vatandaş ise şu ifadeleri kullanıyor: "30 günde okunması gereken su sayacı 40-45 güne çıktı çünkü suyu ne kadar çok kullanırsak o kadar yüksek birimden ödeyeceğiz. Bu da zammın üstüne gizli bir zam daha demektir. Bir zamanlar dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanıyoruz diye eleştirenler, şimdi dışarıdan aldığımız akaryakıtın iki-üç misli fiyatına su satar oldular."